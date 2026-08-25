MinTrabajo asegura que la “Telaraña Azul, cercana a Petro”, quiere mantener el control de Comfenalco Antioquia

El Gobierno llevará a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control información y pruebas sobre una presunta estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”, que, según la Superintendencia del Subsidio Familiar, buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia y de los recursos que administra.

La denuncia fue hecha por Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar (e), en medio de la disputa jurídica y administrativa que enfrenta a los directivos de la Caja con el nuevo agente especial de intervención, Fabián Mayor.

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