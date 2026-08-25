Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

MinTrabajo asegura que la “Telaraña Azul, cercana a Petro”, quiere mantener el control de Comfenalco Antioquia

La ministra del Trabajo anunció que entregará pruebas a las autoridades sobre una presunta estructura que buscaría mantener el control de la Caja.

  • FOTO MINTRABAJO
    FOTO MINTRABAJO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 27 minutos
bookmark

El Gobierno llevará a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control información y pruebas sobre una presunta estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”, que, según la Superintendencia del Subsidio Familiar, buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia y de los recursos que administra.

La denuncia fue hecha por Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar (e), en medio de la disputa jurídica y administrativa que enfrenta a los directivos de la Caja con el nuevo agente especial de intervención, Fabián Mayor.

Noticia en desarrollo...

Entérese: Cuotas de vivienda bajarían más del 30% para los damnificados del terremoto en Colombia

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos