Antes de dejar el poder, Petro designó representantes de trabajadores en Comfenalco Antioquia

A dos días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el gobierno saliente de Gustavo Petro dejó definida la representación de los trabajadores en el Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia para el período 2026-2030. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2525 del 5 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que estableció los cinco representantes principales de los trabajadores ante la caja de compensación. De esta manera, el gobierno saliente dejó adelantada una de las decisiones relacionadas con la conformación del nuevo Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, en medio del proceso para levantar la intervención administrativa de la entidad. Le puede gustar: Sindicato de Comfenalco anuncia vigilancia: “La caja no puede convertirse en escenario de disputas políticas”

Los designados del gobierno de Petro

Los representantes principales designados por el Ministerio del Trabajo de Petro son: Ana Milena Mejía Lobo, Andrés Felipe Velosa Montoya, Juan Camilo Lopera Gutiérrez y Carlos Mario Castañeda Monsalve, provenientes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El quinto representante es John Eduardo Madrigal Escobar, quien fue designado en representación de los trabajadores no sindicalizados. El Ministerio señaló que los nombramientos se realizaron después de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y contar con la validación de la Superintendencia del Subsidio Familiar. El período de estos representantes será de cuatro años, conforme a los estatutos de Comfenalco Antioquia. La resolución también establece que contra la decisión no proceden recursos, por lo que quedó en firme por la vía administrativa ordinaria. Los cinco representantes de los trabajadores deberán integrar el Consejo Directivo junto con cinco representantes de los empresarios afiliados. Estos últimos todavía no han sido seleccionados. Su elección deberá realizarse mediante votación en la Asamblea General de Afiliados, reunión que permanece pendiente de una nueva fecha. Entérese: Así era como Petro y Trujillo querían ‘atornillarse’ en Comfenalco, pero la justicia los frenó

Comfenalco fue notificado un día antes del cambio al nuevo Gobierno

Juan Pablo Morales, director (e) de Comfenalco Antioquia, confirmó que la caja de compensación fue notificada por el MinTrabajo sobre la selección de los representantes el pasado jueves, es decir, un día antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Morales sostuvo que, aunque las personas ya aparecen formalmente seleccionadas, no descarta que el nuevo Gobierno podría utilizar instrumentos jurídicos para introducir cambios.

“En el papel esas personas ya están seleccionadas, pero puede ser que hayan instrumentos jurídicos que pueda determinar el nuevo Gobierno para realizar cambios”, señaló. El director (e) también precisó que el proceso de selección no estuvo a cargo de Comfenalco Antioquia. Según dijo, corresponde al Ministerio del Trabajo adelantarlo en conjunto con las centrales obreras. Hay que recordar que esta designación se llevó a cabo pese a que la Asamblea que estaba prevista para el pasado 5 de agosto fue suspendida provisionalmente por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín. La decisión judicial se produjo dentro de una acción de tutela presentada por la afiliada Diana Milena Chavarría Palacio, con radicado 05001-33-33-016-2026-00281-00. Comfenalco Antioquia fue notificada de la suspensión, que impidió realizar la elección del nuevo Consejo Directivo en la fecha inicialmente prevista.

Sindicato cuestiona el proceso por mayor representación de la CUT

La designación de esos representantes también generó cuestionamientos de Sinaltracomfenalco, que pidió transparencia sobre los criterios utilizados por el Ministerio del Trabajo para escoger a los representantes.

El sindicato aclaró que no cuestiona la competencia legal del Ministerio para realizar la designación. Su preocupación está relacionada con la forma en que se ejerció esa facultad y con la necesidad de conocer los criterios objetivos, técnicos y comparativos empleados durante el proceso. Uno de los puntos que llamó la atención de la organización sindical es que cuatro de los cinco representantes principales provienen de listas de la CUT. Esto significa que el 80% de la representación principal de los trabajadores quedó en manos de candidatos de esa central. Sindicatos como la CGT y la CTC no obtuvieron representación principal. Otra de las quejas es que la resolución indica que las hojas de vida fueron evaluadas y que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, pero afirmó que no resulta claramente identificable una matriz comparativa que permita conocer por qué determinados candidatos fueron escogidos frente a otros aspirantes habilitados.

¿Qué sigue en Comfenalco Antioquia?

El siguiente paso para completar la conformación del Consejo Directivo será la elección de los cinco representantes de los empresarios afiliados, una vez se determine una nueva fecha para la Asamblea General de Afiliados. Juan Pablo Morales, director (e) de Comfenalco Antioquia, señaló que el juzgado debe emitir el fallo de tutela entre el jueves y el viernes de esta semana. “Esta semana estaremos ya informando a todos los asambleístas, a todos los empresarios, si hay nueva fecha para la asamblea, de acuerdo al fallo que emita el juzgado”, explicó. Así, la designación de los representantes de los trabajadores quedó formalizada por el gobierno de Gustavo Petro en los últimos días de su administración, mientras la elección de los representantes empresariales y el futuro de la Asamblea permanecen pendientes de las decisiones judiciales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Entérese: Alcaldía de Medellín presentó tutela para evitar que Gobierno Petro se atornille en Comfenalco Antioquia

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