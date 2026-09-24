¿Se acaba el dólar barato en Colombia? Estas son las razones de la disparada del precio

Durante buena parte de 2026, los colombianos se acostumbraron a ver un dólar cada vez más barato en las pantallas de las casas de cambio. El peso se apreció con fuerza, los viajes al exterior se sintieron menos pesados en el bolsillo y los importadores respiraron. Hasta el punto que, a lo largo del año, el peso colombiano registró una revaluación de 19,35%, la mayor entre las 21 monedas emergentes de la medición. Esa tendencia, al menos por ahora, llegó a una pausa ya que el ciclo de apreciación del peso colombiano se frenó, y el responsable es la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que subió las tasas de interés en Estados Unido en 25 puntos básicos, hasta el rango de 3,75%-4,00%. Fue su primer aumento desde julio de 2023. Pero los inversionistas ya lo tenían descontado, entonces, lo que movió la aguja fue el mensaje sobre lo que viene después y, sobre todo, cómo ese mensaje golpea al dólar en Colombia. “Los mercados operan en modo de toma de utilidades y reposicionamiento, buscando señales sobre lo que viene”, señaló Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66. Para Lama, la decisión de septiembre quedó atrás y la incertidumbre sobre diciembre y el 2027, en cambio, apenas empieza, y eso hizo que el dólar se disparara. Conozca más: Precio del dólar se dispara más de $55 y cierra en su nivel más alto desde julio Ante esta panorama, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, explica que cambiaron algunas cosas que impactaron bastante la divisa, ya que ahora se esperan más aumentos de tasa de la Fed. “Eso le ha dado soporte al dólar contra todo el mundo. Y con ese trasfondo los inversionistas están cuestionando su visión optimista sobre Colombia”. Aclara que el ajuste del precio del dólares es algo mayor en los activos del país porque las apuestas eran grandes por Colombia, “entonces la corrección se da algo más duro”.

El dólar en Colombia volvió a subir: las cifras de la semana

Por ejemplo, el dólar recuperó $163,95 en los últimos siete días y volvió a niveles que no registraba desde el 21 de julio. Este miércoles 23 de septiembre cerró con un precio promedio de $3.264,40, después de alcanzar un máximo de $3.317 durante la jornada. Y este jueves 24 de septiembre, el dólar cerró en $3.327,83, es decir, $63,44 por encima de la TRM de $3.264,39. En los primeros minutos de negociación, la divisa marcó un mínimo de $3.276 y un máximo de $3.361. Mirando la días pasados, el dólar cerró la semana del 18 de septiembre en $3.177,5, su nivel más alto desde el 31 de agosto. En solo cinco días, el peso colombiano se depreció 3%. La presión no paró ahí, en los días siguientes, la divisa estadounidense trepó hacia los $3.183 y revirtió parte del terreno que el peso había ganado en las semanas previas. Detrás de ese salto, explicó Lama,está el tono de la Fed fue más restrictivo de lo que esperaban los mercados. Por eso, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, espera que el dólar mantenga cierta fortaleza en el corto plazo, ya que la Fed inició un nuevo ciclo de aumentos de tasas ante la persistencia de la inflación, en un entorno en el que las tensiones en Medio Oriente y los mayores precios de la energía siguen siendo un riesgo, y esto le ha dado soporte al dólar a nivel global. “En Colombia se suma una mayor cautela de los inversionistas mientras esperan conocer cómo terminará el trámite del Presupuesto de 2027 y, especialmente, cuáles serán las medidas concretas de la Ley de Rescate y qué tan creíble será el ajuste fiscal”, anota Ballén. A renglón seguido, precisa que todavía no ve elementos suficientes para afirmar que llegó a el fin el ciclo de un dólar relativamente bajo, porque “Colombia mantiene tasas de interés elevadas, un diferencial atractivo frente a Estados Unidos y existen potenciales flujos de dólares asociados al financiamiento externo del Gobierno”. Por eso, según el analista, el escenario es más de volatilidad y rebotes del dólar que de un cambio estructural de tendencia, aunque el frente fiscal será determinante.

Esta postura la confirma el Equipo Económico de Davibank que ve la depreciación del peso colombiano y el fortalecimiento del dólar a razones de las mayores expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal. “Datos económicos más fuertes de lo esperado, un mercado laboral que se ha mantenido resiliente, un mensaje de la Fed más contundente frente a la inflación en su última reunión y las declaraciones de algunos de sus miembros en los últimos días han llevado a los mercados a incorporar un escenario de tasas de interés externas más altas”, explica Davibank. Y agrega que hay, en general, depreciación de las monedas especialmente las de mercados emergentes como el peso colombiano.

Qué dijo la Fed

El comunicado de la Fed reveló que “la mayoría de los miembros anticipa al menos otro aumento durante 2026”. Y la mediana del dot plot, el gráfico donde cada miembro del Comité marca hacia dónde cree que irán las tasas, subió hasta el rango de 4,00%-4,25% para 2027. Por ejemplo, entre el 16 y el 18 de septiembre, el índice DXY, que mide la fuerza del dólar frente a una canasta de monedas de países desarrollados, avanzó 0,6% y terminó la semana en 100,2 puntos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron. Para el equipo de estudios económicos de Bancolombia, ese comportamiento muestra que los inversionistas siguieron incorporando en sus cálculos una política monetaria más dura en Estados Unidos. Puede conocer: Dólar abrió este martes al alza y ya se ubica sobre los $3.205

Se reduce el espacio para un dólar más barato