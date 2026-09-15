Dólar en Colombia cerró en $3.100 este martes: así se movió el mercado

El dólar en Colombia cerró este martes en $3.100,51, con una diferencia de $8,79 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.109,30. Durante la jornada, la divisa alcanzó un mínimo de $3.089,50 y un máximo de $3.117. En total, se realizaron 1.758 transacciones por US$1.161 millones. El comportamiento del mercado estuvo marcado por la fortaleza del dólar a nivel global, el repunte de los precios del petróleo y la expectativa frente a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Elevada tensión

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, señaló que el dólar global atraviesa un momento de elevada tensión debido a la combinación de las expectativas monetarias de la Fed y el comportamiento del petróleo. Según Lama, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tiene previsto tomar una decisión en medio de un escenario en el que el crudo se mantiene por encima de los US$100 y vuelven a aumentar las expectativas de inflación. El analista destacó que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se acerca al 5 %, una señal que, a su juicio, muestra que el mercado está contemplando no solo un posible incremento de tasas, sino también la posibilidad de otra subida en octubre. Entérese: ¿Se debe intervenir la tasa de cambio? Andi pide frenar caída del dólar, pero expertos advierten que no sería conveniente Lama señaló que existe una probabilidad de 41,4 % de una segunda alza consecutiva. En este contexto, considera que el comunicado y las proyecciones de la Fed serán determinantes para los mercados. La decisión de tasas, según el análisis, está prácticamente descontada por los inversionistas. Por eso, la atención estará centrada en las señales que entregue el comunicado sobre el rumbo de la política monetaria.

Así se podría mover el dólar

Lama explicó que algunos factores podrían compensar parte de la presión alcista sobre el dólar. Entre ellos mencionó la emisión de deuda y la recompra de bonos estadounidenses por parte del Tesoro, que continúan inyectando liquidez al sistema. También señaló la intervención coordinada en el yen como un elemento que modera el llamado carry trade, una estrategia que históricamente ha contribuido a aumentar la demanda de dólares. Le puede gustar: Gobierno de De la Espriella toma distancia de la idea de intervenir la tasa de cambio En un escenario favorable para las monedas emergentes, la Fed subiría las tasas en 25 puntos básicos, pero su comunicado indicaría que septiembre podría ser la última alza del ciclo. Bajo ese escenario, el mercado podría reducir sus posiciones más favorables al dólar, los rendimientos de los bonos del Tesoro caerían y la divisa estadounidense perdería fuerza global. Con ese comportamiento, el análisis proyecta que el dólar frente al peso chileno podría retroceder hacia $925-$935, mientras que el dólar frente al peso colombiano podría profundizar su apreciación hacia un rango de $3.020 a $3.050. El escenario adverso contempla una subida de 25 puntos básicos acompañada de un mensaje que deje abierta la posibilidad de nuevos incrementos. A esto se sumaría un petróleo consolidado por encima de US$100 y un bono del Tesoro a 10 años por encima del 5 % de manera sostenida. En ese caso, las posiciones de no residentes contra las monedas emergentes podrían aumentar. Para el peso chileno, el análisis plantea una posible subida del dólar hacia $960-$975 y un tipo de cambio de fin de año más cercano a $1.000 que a $900. Para Colombia, el escenario adverso contempla una posible reversión hacia un rango de $3.150-$3.200.

¿Por qué el petróleo volvió a presionar al mercado?

Los precios del petróleo avanzaron este martes ante nuevas preocupaciones sobre el suministro mundial. El Brent subió 1,58 %, hasta US$107,35 por barril. El aumento ocurrió después de ataques contra infraestructura energética de Arabia Saudita que obligaron a interrumpir las operaciones del oleoducto Este-Oeste.

La presión también aumentó tras nuevos ataques de los hutíes contra territorio saudí y el aplazamiento de conversaciones entre países del Golfo e Irán. El oleoducto afectado es una ruta relevante para transportar crudo sin depender del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El mercado también mantiene la atención sobre otros riesgos para la producción y el transporte de petróleo, entre ellos los daños ocasionados a refinerías rusas por ataques con drones y la reducción del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. En este escenario, el comportamiento del petróleo se suma a las expectativas sobre la inflación y las tasas de interés de Estados Unidos como uno de los principales factores que están siguiendo los mercados cambiarios. Consulte: El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación?

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