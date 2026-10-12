Casi un kilómetro de la vía Turbo–Nuevo Antioquia, en Urabá, resultó afectada tras terremoto en Panamá

El terremoto ocurrido en Panamá tuvo consecuencias en Antioquia. En la vía que comunica a Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia, la deformación del terreno, asociada a la reactivación de diapiros de lodo tras el sismo, ha causado daños en viviendas e infraestructura. Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) en la red social X, la afectación cubre cerca de 800 metros lineales del corredor vial.
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