Tiroteo en Palmira permitió la captura de sospechosos de la muerte de guardián del Inpec

Un brutal tiroteo entre policías y delincuentes fue la banda sonora de un operativo que terminó con la captura de un grupo sospechoso de quitarle la vida a un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec). El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, comentó este martes que la situación se presentó en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, en las últimas horas. Le puede interesar: Un tiroteo en un centro comercial de Bogotá dejó un muerto y un herido El hecho que detonó la operación se registró en la noche el pasado viernes 3 de octubre, cuando dos funcionarios del Inpec terminaron su turno laboral en la cárcel y salieron rumbo a sus casas, por direcciones diferentes. Los sicarios los siguieron, y en el barrio El Trébol acribillaron al dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma, quien perdió la vida; de manera simultánea, en otro punto del municipio, atacaron al dragoneante Óscar Julián González Garzón, quien quedó gravemente herido.

En los días siguientes, los investigadores de la Policía analizaron las cámaras de seguridad, para detectar los vehículos que emplearon los sicarios en estos ataques. “En desarrollo de la investigación identificamos dos carros y una motocicleta en el lugar de los hechos, uno de los cuales lo ubicamos frente a un establecimiento público” del barrio Manuela Beltrán, contó el general Triana en su cuenta de X. “Allí se presentó un nutrido intercambio de disparos y el sometimiento de los ocho sujetos, al igual que la incautación de seis armas de fuego, incluido un fusil, un revólver y cuatro pistolas, munición, dos motocicletas, prendas de uso privativo de la fuerza pública y ocho celulares”, agregó. Los celulares serán sometidos a un análisis forense, para ver si contienen información ligada a los atentados, al igual que las armas, para establecer si fueron usadas en los ataques al personal del Inpec. Además, en el registro al establecimiento les encontraron prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública, con los cuales se disfrazaban para perpetrar los crímenes. Además: Policía encontró a su esposa con el amante en un motel y les disparó a ambos en Bogotá “Con este contundente resultado, la Policía Nacional avanza en la identificación plena de las organizaciones criminales que vienen atentando contra los guardias del Inpec”, concluyó Triana. Por el momento, la principal sospechosa de estos ataques es la banda “la Inmaculada”, de Valle del Cauca, que ya tiene antecedentes por este mismo asunto y en el pasado ha amenazado a miembros de la entidad. Es importante recordar que los servidores públicos penitenciarios están siendo víctimas de un “plan pistola”, al parecer orquestado desde las propias cárceles.

El pasado 24 de septiembre hubo otro atentado en Cali contra el director regional de la entidad, Guillermo Andrés González Andrade, cuando se movilizaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Un sicario le lanzó una granada al vehículo, aunque por fortuna no hubo muertos. Y el mismo 3 de octubre atacaron a tiros a un grupo de miembros del Cuerpo de Custodia, en las afueras de la cárcel La Modelo, de Bogotá. Tres quedaron heridos y murió el dragoneante Daniel Muñoz Llano. Siga leyendo: Plan pistola contra Inpec cobró otra vida en Bogotá, ¿quién está detrás de los hechos?



