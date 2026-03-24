Exclusiva de Hollywood: así fue la pelea entre Justin Bieber y Usher después de los Óscar

La exclusiva after-party de la 98.ª edición de los Premios Oscar, organizada por Beyoncé y Jay-Z en el emblemático Chateau Marmont de Los Ángeles, concebida como una elegante celebración para la élite del entretenimiento, se vio marcada por un inesperado episodio, un intenso y tenso enfrentamiento verbal entre Justin Bieber y Usher, antiguos mentor y pupilo, que acaparó la atención de los presentes.

Según TMZ, la discusión comenzó cuando Usher se acercó a Bieber con enojo. El intercambio fue breve pero intenso; fuentes cercanas al intérprete canadiense aseguraron que hubo “un intercambio verbal muy fuerte e intenso, pero no hubo contacto físico”. Aunque algunos testigos especularon que la conversación podría haberse convertido en un enfrentamiento físico, pero la situación se resolvió rápidamente.

El portal también reporta que, pese al altercado, Usher parece no estar afectado por la discusión, y fue visto días después paseando por las calles de Los Ángeles con total tranquilidad. La última vez que ambos artistas fueron vistos juntos fue en 2022, en Coeur d’Alene Lake, Idaho. Además, Bieber ha intentado distanciarse de su pasado y según fuentes cercanas, siempre ha sido grosero con Usher, lo que podría haber contribuido a la tensión durante la fiesta.

Entérese: ¿Unos Óscar muy predecibles? La gala perdió 9% de audiencia este año