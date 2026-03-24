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Exclusiva de Hollywood: así fue la pelea entre Justin Bieber y Usher después de los Óscar

Los detalles de la fuerte pelea entre Justin Bieber y Usher durante la exclusiva after-party de los Óscar que se llevó la atención de Hollywood.

  • Exclusiva de Hollywood: así fue la pelea entre Justin Bieber y Usher después de los Oscars. Foto: redes sociales
    Exclusiva de Hollywood: así fue la pelea entre Justin Bieber y Usher después de los Oscars. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
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La exclusiva after-party de la 98.ª edición de los Premios Oscar, organizada por Beyoncé y Jay-Z en el emblemático Chateau Marmont de Los Ángeles, concebida como una elegante celebración para la élite del entretenimiento, se vio marcada por un inesperado episodio, un intenso y tenso enfrentamiento verbal entre Justin Bieber y Usher, antiguos mentor y pupilo, que acaparó la atención de los presentes.

Según TMZ, la discusión comenzó cuando Usher se acercó a Bieber con enojo. El intercambio fue breve pero intenso; fuentes cercanas al intérprete canadiense aseguraron que hubo “un intercambio verbal muy fuerte e intenso, pero no hubo contacto físico”. Aunque algunos testigos especularon que la conversación podría haberse convertido en un enfrentamiento físico, pero la situación se resolvió rápidamente.

El portal también reporta que, pese al altercado, Usher parece no estar afectado por la discusión, y fue visto días después paseando por las calles de Los Ángeles con total tranquilidad. La última vez que ambos artistas fueron vistos juntos fue en 2022, en Coeur d’Alene Lake, Idaho. Además, Bieber ha intentado distanciarse de su pasado y según fuentes cercanas, siempre ha sido grosero con Usher, lo que podría haber contribuido a la tensión durante la fiesta.

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Antecedentes de la relación entre Justin Bieber y Usher

Usher fue clave en los primeros pasos de Bieber, presentándolo en 2008 al sello RBMG y convirtiéndose en su mentor durante los primeros años de su carrera. Sin embargo, el vínculo comenzó a deteriorarse en 2024, cuando Bieber rechazó participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII liderado por Usher.

Aunque luego envió mensajes públicos de apoyo, la decisión dejó fricciones. A esto se suman cambios en la vida profesional de Bieber, el artista busca redefinir su imagen, distanciarse de colaboradores antiguos y ajustar su círculo de trabajo. Entre los rumores, se mencionan desacuerdos económicos relacionados con la venta de su catálogo musical, operación millonaria que habría dejado tensiones sin resolver.

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El episodio, presenciado también por Hailey Bieber, ocurre mientras Justin se prepara para encabezar el festival Coachella, uno de los hitos recientes más importantes de su carrera. La pareja ha optado por mantener silencio ante los medios sobre lo ocurrido.

En declaraciones recogidas por Rickey Smiley Morning Show, Da Brat aseguró que habló con Usher sobre el incidente y explicó que “Justin está en su propio camino, lidiando con su propia realidad, y Usher le desea lo mejor. No hay hostilidad entre ellos”. También enfatizó que ambos artistas “definitivamente se quieren” y que la conversación fue sacada de contexto.

Entre los invitados al evento se encontraban celebridades de primer nivel como Taylor Swift, Timothée Chalamet, Emma Stone, Vin Diesel, Kylie Jenner y Michael B. Jordan, quienes habrían sido testigos del momento de tensión. TMZ y otros medios precisan que, aunque el intercambio fue breve, fue lo suficientemente intenso como para convertirse en tema de conversación en la industria y en redes sociales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué detonó la pelea en la fiesta de Beyoncé?
Se especula que el reclamo de Usher vino por la actitud “grosera” que Bieber ha mantenido recientemente y fricciones económicas derivadas de movimientos en la industria musical que involucran a ambos.
¿Quiénes organizaron la fiesta donde ocurrió la supuesta pelea?
Fue la famosa “Gold Party” organizada por Beyoncé y Jay-Z, conocida por ser la reunión más privada y blindada contra cámaras de toda la temporada de premios en Los Ángeles.
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