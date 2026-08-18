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Tolima mantiene 17 incendios activos y el fuego ya ha afectado más de 11.000 hectáreas

Uno de los focos que permanece activo se encuentra en el municipio de San Luis, donde se atenderá la emergencia con el apoyo de aeronaves de la Policía Nacional.

  • Hay alerta en Tolima por los incendios que ya tienen afectadas más de 11.000 hectáreas. FOTO: Colprensa
    Hay alerta en Tolima por los incendios que ya tienen afectadas más de 11.000 hectáreas. FOTO: Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
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Mientras se atendía la crisis provocada por el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue en Chocó, el Tolima enfrentaba otra emergencia por los incendios generados por las altas temperaturas. El departamento mantiene 17 incendios activos y el fuego ya ha afectado más de 11.000 hectáreas.

La emergencia ha obligado a desplegar organismos de socorro y recursos de los municipios para atender los diferentes puntos críticos. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, las jornadas de atención y la articulación con las autoridades municipales permitieron reducir el número de incendios activos.

Lea también: Capturado por incendio en Las Palmas fue imputado por daños en recursos naturales y ecocidio

Sin embargo, el departamento continúa enfrentando una situación compleja. La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Erika Lozano, explicó que algunas prácticas realizadas por las comunidades también han contribuido a que el fuego se propague y dificulte las labores de control.

“Lo que hemos podido ver en todo este ejercicio es que se tiene una práctica que, aunque es ancestral, se debe realizar con muchísima responsabilidad. La comunidad tiene la costumbre de combatir el fuego con fuego y esto puede hacer que también se propague”, dijo.

Lozano hizo un llamado a que este tipo de prácticas, conocidas como manejo integral del fuego, sean realizadas únicamente por personal especializado.

La atención de la emergencia también ha representado un esfuerzo logístico y económico para los municipios, que han destinado recursos para la alimentación, el alojamiento, el transporte y la operación de las unidades desplazadas a las zonas afectadas.

“Los alcaldes tuvieron que destinar unos recursos importantes para todo el tema logístico de las unidades que se desplazaron para poderles atender sus apoyos”, explicó la secretaria.

Mientras continúan las labores de control, uno de los focos que permanece activo se encuentra en el municipio de San Luis. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, explicó que este incendio será atendido con el apoyo de aeronaves de la Policía Nacional.

La mandataria destacó las capacidades desplegadas para enfrentar las conflagraciones que aún afectan al departamento y advirtió que las autoridades serán estrictas frente a quienes realicen quemas que puedan provocar nuevos incendios.

“Seremos muy exigentes con quienes se atrevan a realizar las mal llamadas quemas controladas. El Código Penal prevé duras sanciones”, advirtió Matiz.

Una vez se logre controlar la totalidad de los incendios, el reto para el departamento será avanzar en la recuperación de las cerca de 11.000 hectáreas afectadas y apoyar a las familias que perdieron cultivos o medios de sustento.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos incendios permanecen activos en el Tolima?
Según la información de la noticia, el Tolima mantiene 17 incendios activos, aunque las autoridades han logrado reducir el número de emergencias mediante las jornadas de atención y coordinación con los municipios.
¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios en el Tolima?
Los incendios han afectado más de 11.000 hectáreas en el departamento. Una vez controlada la emergencia, las autoridades deberán avanzar en la recuperación de estas zonas.
¿Qué municipio del Tolima mantiene uno de los incendios activos?
Uno de los focos que continúa activo está ubicado en San Luis, Tolima. De acuerdo con la gobernadora Adriana Matiz, este incendio será atendido con apoyo de aeronaves de la Policía Nacional.
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