Trabajadores llevados a concentración de Petro en Medellín denunciaron presión laboral para asistir a La Alpujarra

La imagen del presidente Gustavo Petro en tarima en La Alpujarra rodeado por miembros de su gabinete, congresistas del Pacto Histórico y jefes de bandas criminales del Valle de Aburrá, marcó un nuevo capítulo en la ya agitada relación entre el Gobierno Nacional y las autoridades de Medellín y Antioquia. Pero tras los discursos, las arengas y la cobertura nacional del evento hay varios detalles menos visibles, pero igual de relevantes: la de trabajadores que fueron llevados por sus empleadores al evento presidencial, sin conocimiento previo del carácter político del mitin.

“Yo me le acerqué al policía y dijo que va a venir Petro, y qué tenemos que ver nosotros con ese señor, yo no entiendo. A mí me dijeron que debíamos venir a marchar todos de blanco, pero marchar contra qué o para qué, me le acerco al policía y dijo que es que viene Petro. En esas estamos todos”, relató una trabajadora que, por temor a represalias laborales, solicitó el anonimato. “Si no van, por ejemplo, nos suspenden, porque nosotros tenemos reglamentos”, dijo.

Según pudo establecer El Colombiano, esta no fue una situación aislada. Desde la mañana del sábado, buses de servicio especial comenzaron a recoger a personas en diferentes comunas de Medellín y municipios cercanos, muchos de los cuales no tenían clara la naturaleza del evento, así como la compra de refrigerios y alimentación para persuadir a los asistentes a quedarse.