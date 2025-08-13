Nacemos con plástico: científicos colombianos descubrieron ese material en la placenta humana

Aunque la industria del plástico tiene menos de 150 años, hoy parece imposible escapar de este material sintético. Está tan integrado a nuestra vida que, según recientes hallazgos, incluso nacemos con él dentro del cuerpo. Así lo evidencia una investigación liderada por la Universidad Nacional, sede Manizales, junto a la Universidad de Caldas y el Hospital Universitario de Caldas, que documentó la presencia de microplásticos en placentas humanas.
El descubrimiento es inédito en América Latina y abre un debate clave sobre la exposición prenatal a estos contaminantes casi invisibles.