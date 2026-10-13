Tribunal ordenó a Carlos Carrillo rectificarse públicamente por las acusaciones sin pruebas contra el exsenador Carlos Trujillo

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó este martes 13 de octubre al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rectificar públicamente las afirmaciones con las que vinculó al excongresista con presuntos actos de corrupción en esa entidad.
Y es que una frase pronunciada en estrados judiciales de forma pública terminó por desmoronar los señalamientos mediáticos que durante meses pesaron sobre el exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo González.
Le puede interesar: “Si aparecen pruebas, estoy fuera del Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar tras declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez
La determinación judicial por parte de las autoridades exige que el exfuncionario de la UNGRD reconozca de manera expresa que carece de evidencias para sostener sus acusaciones contra el exsenador, que presuntamente lo vinculaban con el escándalo de corrupción.