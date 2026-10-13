De La Espriella Lawyers anuncia acciones legales contra ‘Matador’: “La dignidad humana no admite excepciones”

La firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció que emprenderá acciones legales por las publicaciones del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra Ana Lucía Pineda, primera dama. La controversia comenzó luego de que el ilustrador cuestionara en la red social X el destino de las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Pereira, en un mensaje que incluyó expresiones despectivas dirigidas a la esposa del presidente Abelardo de La Espriella. En un pronunciamiento divulgado el lunes 12 de octubre, la firma rechazó las manifestaciones y aseguró que acudirá a las vías legales correspondientes para que las autoridades examinen lo ocurrido y determinen si hay responsabilidades. Lea también: “¡Basta ya de misoginia!”: Presidencia rechaza ataques de caricaturista Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda Sin embargo, no precisó qué acciones jurídicas presentará, ante qué entidades las radicará ni cuándo lo hará. “Desde DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana”, señaló la organización, que también cuestionó las manifestaciones que recurren a “la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres”. La firma sostuvo que lo ocurrido con la primera dama “trasciende una ofensa personal” y consideró que el episodio plantea una discusión más amplia sobre el respeto a las mujeres y la convivencia en el debate público. En esa línea, anunció que “adelantará las acciones legales que resulten procedentes”, con el propósito de que las autoridades competentes evalúen los hechos dentro de sus atribuciones. “El respeto por la dignidad humana no admite excepciones. Defenderlo es una responsabilidad de todos”, concluyó la firma en su comunicado.

La polémica comenzó por las ayudas para los damnificados en Pereira

El origen de la controversia fue una publicación de Matador en X, el domingo 11 de octubre, en la que cuestionó a Pineda por la atención a las personas que quedaron afectadas por el terremoto en Pereira. “Bueno ratita, ¿dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira?”, escribió el caricaturista. El cuestionamiento se relaciona con la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama el 7 de julio de 2026, a través de la cual se recibieron donaciones de la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’, destinada a apoyar a las personas afectadas por la emergencia. Sin embargo, la discusión pública no se limitó a la pregunta sobre el manejo y la entrega de las ayudas. Las expresiones utilizadas por el caricaturista contra Pineda provocaron cuestionamientos de funcionarios y representantes de distintos sectores, quienes rechazaron el tono del mensaje y señalaron que las críticas a la gestión pública no deberían convertirse en descalificaciones personales. Lea también: CNE formularía cargos contra Matador por misoginia y burlas a Paloma Valencia La firma de abogados se sumó a esas reacciones y anunció que acudirá a mecanismos legales para que las autoridades evalúen el contenido de la publicación. Por ahora, no se ha informado de una decisión de fondo de las autoridades sobre los hechos ni de una determinación judicial que establezca responsabilidades.

Gobierno pidió a la Fiscalía examinar las expresiones

Antes del anuncio de De La Espriella Lawyers, el Gobierno nacional había rechazado los mensajes atribuidos a Matador y solicitado a la Fiscalía que examinara el caso. En un comunicado fechado el 11 de octubre y titulado ‘¡Basta ya de misoginia! La dignidad y el liderazgo de las mujeres en la vida pública se respetan’; ministros y otros altos funcionarios condenaron las expresiones dirigidas contra la primera dama. El Ejecutivo sostuvo que los ataques contra la apariencia de una mujer pueden afectar su dignidad y buscar desacreditar su liderazgo. “Rechazamos de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación”, expresó el Gobierno. Siga leyendo | Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres El pronunciamiento también planteó que la discusión debe considerar tanto la libertad de expresión como el derecho de las mujeres a rechazar manifestaciones discriminatorias. “La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”, señaló la Presidencia. Para sustentar su posición, el Ejecutivo mencionó la Ley 1257 de 2008, que establece medidas de prevención y sanción de distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica, así como la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en política. A partir de esas disposiciones, el Gobierno pidió que las autoridades competentes examinen las expresiones y determinen si los hechos podrían configurar alguna conducta sancionable. También hizo un llamado a que esa evaluación se adelante con independencia y respeto por el debido proceso. “La lucha contra la violencia de género exige coherencia institucional. No puede existir una condena selectiva: lo que se rechaza cuando afecta a unas mujeres no puede justificarse, minimizarse o ignorarse cuando se dirige contra otras”, sostuvo el Ejecutivo. En el cierre del comunicado, la Presidencia defendió tanto la libertad de prensa como la caricatura y el disenso político, pero señaló que estos no deberían servir para justificar ataques basados en el género o la apariencia física. No se pierda: ¿Cuánto gana ‘Matador’? Denuncian millonario contrato del caricaturista con Presidencia También expresó su respaldo a Pineda y a las mujeres que enfrentan discriminación por participar en la vida pública.

Asocapitales anunció que acudirá a la Flip y a la Defensoría

La reacción institucional también incluyó a Asocapitales, que rechazó las expresiones atribuidas a Matador y anunció que pondrá la publicación en conocimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y de la Defensoría del Pueblo, para que esas entidades conozcan el caso dentro de sus respectivas competencias. Este anuncio es independiente de las acciones legales comunicadas por De La Espriella Lawyers y de la solicitud del Gobierno a la Fiscalía. Se trata de iniciativas que buscan que distintas instancias examinen el episodio desde sus respectivos ámbitos. La controversia abrió así una discusión sobre los límites del debate público, las expresiones dirigidas contra las mujeres que ocupan posiciones de relevancia política y la diferencia entre cuestionar la gestión de una figura pública y recurrir a descalificaciones personales. Conozca: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton Por ahora, tanto la firma jurídica como el Gobierno han anunciado gestiones para que las autoridades revisen los hechos. De La Espriella Lawyers no ha detallado la figura jurídica que invocará ni ha informado qué autoridad recibirá sus actuaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas