Trump anuncia el “mayor acuerdo de la historia” con Venezuela para duplicar sus reservas de petróleo

El presidente Donald Trump anunció este viernes que su administración ha alcanzado un importante acuerdo petrolero con Venezuela que otorga a Estados Unidos el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo. “¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

Este fue el anuncio de Donald Trump sobre el acuerdo con Venezuela. Foto: Captura Truth Social

De esta manera, Trump ha aseverado que este pacto permitirá “duplicar las reservas de suministro de petróleo” y “reducir de forma sustancial” el precio de los carburantes a largo plazo. Lea también: Trump asegura que EE. UU. obtiene “miles de millones de barriles” de petróleo de Venezuela Asimismo, ha asegurado que esta misma transacción permitirá “al tiempo contribuir a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad”, poniendo especial atención a la “floreciente relación” entre su Gobierno y el de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención de Washington y la posterior captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero. Sobre esto, el portal de noticias Axios informó el jueves que ambos países estaban en conversaciones sobre una docena de yacimientos petrolíferos productivos con 90 mil millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente un tercio de las reservas probadas totales de Venezuela, que ascienden a 300 mil millones de barriles. Axios citó a dos funcionarios estadounidenses.

Según Axios, a cambio de una participación accionaria estadounidense, empresas privadas, incluidas firmas estadounidenses, desarrollarían los yacimientos y generarían mayores ingresos petroleros para Venezuela que posee las mayores reservas probadas del mundo. Axios también afirmó que el acuerdo duplicaría con creces las reservas de petróleo de Estados Unidos en un momento en que la reserva estratégica de petróleo del país se encuentra en su nivel más bajo en 40 años. Trump insistió en que el acuerdo reducirá los precios de la gasolina para los estadounidenses, un tema importante dado que sus índices de aprobación están cayendo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, tras haber lanzado una guerra contra Irán que ha interrumpido el suministro mundial de petróleo. Siga leyendo: Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos *Con información de AFP y Europa Press Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas