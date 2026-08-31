“Fue como un tsunami”: balance de víctimas en Nepal se dispara a más de 4.700 desaparecidos y 900 muertos

A medida que pasan los días y se ve la magnitud de la catástrofe, el balance del alud que devastó el miércoles, 26 de agosto, Nepal y China se agravó aún más el lunes, alcanzando más de 900 muertos y 4.700 desaparecidos.
“Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora”, declaró el primer ministro nepalí Balendra Shah, “pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos”.
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En condiciones peligrosas y bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas, los rescatistas redoblan sus esfuerzos para intentar arrancar a posibles supervivientes del mar de barro que ha sepultado a esta remota región del Himalaya.
La policía nepalí compartió la historia del rescate milagroso, el viernes, 28 de agosto, de una niña de 6 años. “La encontramos bajo los escombros (...) solo asomaba la cabeza”, declaró a la AFP uno de sus oficiales, Bahadur Karki: “Hoy está fuera de peligro y se recupera en un hospital rodeada de su familia”. Este es el video: