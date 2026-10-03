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Río Caunapí se desbordó en Tumaco: “Ya la mayoría de las casas están inundadas”

El desbordamiento del río Caunapí inundó viviendas y cultivos en La Espriella. El Ideam había advertido para octubre un comportamiento irregular de las lluvias en Nariño, con posibles excesos en el sur del litoral Pacífico.

  • La mayor emergencia ocurre en el corregimiento La Espriella, donde la noche anterior varias cuadras del lugar se inundaron. Foto: tomada de video
    La mayor emergencia ocurre en el corregimiento La Espriella, donde la noche anterior varias cuadras del lugar se inundaron. Foto: tomada de video
El Colombiano
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hace 26 minutos
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El agua entró a las casas, cubrió las calles y alcanzó la cintura de algunos habitantes. Así vivieron la emergencia varias comunidades rurales de Tumaco, Nariño, este sábado después de que las intensas lluvias provocaran el desbordamiento del río Caunapí, cerca del corregimiento de La Espriella.

La creciente inundó viviendas, arrasó cosechas y causó la muerte de aves de corral, según los reportes conocidos hasta el momento.

En medio de la emergencia, los habitantes difundieron videos en redes sociales para mostrar la magnitud de las inundaciones y pedir ayuda a las autoridades.

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“Esta es la situación de la población de La Espriella, está lloviendo fuerte y el río está creciendo. Ya las casas en su mayoría están inundadas”, advirtió uno de los pobladores en una de las grabaciones.

El testimonio también alertó que la emergencia se había presentado antes de la medianoche, lo que aumentaba la preocupación por la evolución de la situación durante las horas siguientes.

“Y miramos que es temprano aún. No hemos llegado ni siquiera a medianoche. Y pues de aquí a que amanezca, yo creo que la situación va agravándose aún más”, señaló.

Aunque todavía no hay un balance oficial definitivo, medios locales reportaron que entre 3.000 y 5.000 personas podrían estar afectadas por el desbordamiento.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, adelanta la evaluación de los daños para establecer la dimensión de la emergencia.

¿Qué había pronosticado el Ideam para Nariño en octubre?

La emergencia se presenta en un mes para el que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyectó un comportamiento desigual de las lluvias en Colombia.

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En su informe de predicción climática publicado en septiembre de 2026, la entidad anticipó precipitaciones por debajo de los promedios históricos en buena parte de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía.

Sin embargo, el pronóstico contempla excepciones en el sur del país. Para octubre, el Ideam señaló que, aunque en gran parte de la región Andina existe una probabilidad de lluvias inferiores a lo normal, el sur de Nariño se encuentra entre las zonas donde no se favorece ese escenario deficitario.

En la región Pacífica, el panorama también presenta diferencias territoriales.

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Mientras se esperan reducciones de las precipitaciones en Chocó y el norte y centro del Valle del Cauca, el pronóstico contempla lluvias por encima de lo habitual en el sur del litoral Pacífico, con incrementos que podrían alcanzar el 20 % y anomalías de hasta 200 milímetros frente a los valores climatológicos de referencia.

Estas proyecciones son relevantes para entender el contexto meteorológico de la emergencia en Tumaco, ubicado en el litoral nariñense.

El informe también advierte que el comportamiento climático de los próximos meses estará condicionado por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, el Ideam reportó una probabilidad del 100 % de ocurrencia del fenómeno, de acuerdo con las cifras consignadas en el documento.

La evolución de las lluvias, las condiciones de las cuencas y los reportes de las autoridades serán determinantes para establecer el alcance de la emergencia y las necesidades de las comunidades afectadas.

Por ahora, el balance de daños en Tumaco continúa pendiente de consolidación oficial, mientras los habitantes de La Espriella y otras zonas rurales esperan asistencia tras las inundaciones.

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Preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el río Caunapí en Tumaco?
El río Caunapí se desbordó este sábado 3 de octubre de 2026 tras las intensas lluvias registradas en la zona rural de Tumaco, provocando inundaciones en viviendas, calles y cultivos cercanos al corregimiento de La Espriella.
¿Cuántas personas están afectadas por la inundación en Tumaco?
Entre 3.000 y 5.000 personas podrían estar afectadas, según reportes de medios locales. Sin embargo, todavía no existe un balance oficial definitivo y la UNGRD adelanta la evaluación de los daños.
¿Qué zonas de Tumaco resultaron afectadas por el desbordamiento del Caunapí?
La emergencia se concentra en zonas rurales cercanas al corregimiento de La Espriella, donde el desbordamiento alcanzó viviendas y cultivos. La información disponible no establece todavía un listado oficial completo de las comunidades afectadas
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