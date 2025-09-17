x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 18 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 31 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 18 de septiembre

SEGURIDAD AÉREA FALLA EN TIERRA

El secuestro de un avión por parte de un discapacitado al que gentilmente ayudó a pasar los controles un vigilante privado, revivió la discusión sobre la necesidad de fortalecer los controles en los diferentes aeropuertos del país, para garantizar seguridad a los viajeros.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 18 de septiembre

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El exministro Belisario Betancur propuso crear el ministerio de empleo y seguridad social, que sería mecanismo para configurar un estatuto del empleo. Dijo que debe considerarse la posibilidad de efectuar la distribución del ingreso a través del gasto público social.

