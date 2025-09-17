Colombia terminó su participación en Mundial de voleibol en Filipinas con un balance alentador

Con resultados que estuvieron cerca de la victoria, la Selección Colombia de voleibol masculino dejó una huella de crecimiento en el Mundial de Filipinas.
Aunque el equipo terminó sin triunfos, los parciales de los partidos ante potencias como Estados Unidos (25-20, 25-21, 25-14), Cuba (25-22, 25-21, 25-20) y Portugal (25-23, 25-21, 20-25, 21-25, 11-15), demuestran que el equipo está más cerca que nunca de competir al más alto nivel. Su falla estuvo en que no pudo mantener el ritmo de manera constante y, por ello, perdió la opción de ganar un encuentro, como ante los lusos.