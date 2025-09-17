Rigoberto Urán: “Si un niño quiere ser como yo, lo tiene fácil porque no gané ninguna carrera”

Rigoberto Urán es considerado uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia. Por algo, como pocos en el país, estuvo 20 años corriendo entre la élite de este deporte en Europa, y con regularidad, más allá de los títulos que se le escaparon, se mantuvo en el grupo de los más fuertes del pelotón.

A sus 38 años de edad, después de retirarse de la alta competencia en 2024, el subcampeón de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, de los Giros de Italia 2023 y 2024, así como del Tour de Francia-2027, sigue siendo un líder dentro del deporte.

Si bien está enfocado en el tema empresarial, no deja la actividad deportiva de lado, ya sea entrenando o dictando charlas motivacionales luego de convertirse en fuente de inspiración tras mostrar coraje ante la adversidad. Más allá de los obstáculos que se le presentaron en el camino, producto de accidentes, alguno de ellos que por poco le cuesta la vida, o debido a duras derrotas, el antioqueño siempre mostró carácter para reponerse y ser protagonista en cada carrera que asistía.