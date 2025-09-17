Miguel Ángel tiene una enfermedad huérfana y su familia pide ayuda para una grúa

Para Miguel Ángel Alvarez García, haber vivido los 11 años de su vida con una enfermedad huérfana degenerativa que le quitó su movilidad no ha sido un límite para nada. Es un gran estudiante en su colegio y un hijo ejemplar. Sin embargo, para poder moverse dentro de su casa para actividades como bañarse o acostarse en su cama, sus familiares están pidiendo apoyo para comprar una grúa mecánica.
Este equipo lo requieren porque al no tener fuerza en su cuerpo, sus padres lo tienen que cargar para todo, lo que ha llevado que sus progenitores ya presenten complicaciones de salud, como hernias discales y otras dolencias, teniendo en cuenta que con el paso de los años, el menor continúa creciendo, y con ello pesando más.