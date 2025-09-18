x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Temblor se registró en la madrugada de este jueves en el occidente antioqueño

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios más próximos al sismo fueron Uramita, Frontino (a 14 km) y Cañasgordas (a 25 km), en Antioquia.

  • El occidente antioqueño registró su segundo sismo en menos de una semana. FOTO: SGC
    El occidente antioqueño registró su segundo sismo en menos de una semana. FOTO: SGC
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 14 horas
bookmark

Un sismo de magnitud 2,9 con epicentro en el municipio de Uramita, Antioquia, se registró en la madrugada de este jueves 18 de septiembre, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento sísmico ocurrió a la 1:47 a.m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que puede incrementar la percepción en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico se localizó a 7 kilómetros de Uramita, a 14 kilómetros de Frontino y a 25 kilómetros de Cañasgordas.

Este nuevo evento ocurre apenas unos días después del fuerte sismo registrado el domingo pasado, 14 de septiembre, también con epicentro en Uramita, que alcanzó una magnitud de 5,1 y se sintió en gran parte del país. Ese movimiento despertó a miles de personas en Medellín, el Valle de Aburrá e incluso en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

El de mayor magnitud estuvo precedido por dos temblores más pequeños, de 2,5 y 2,3, y fue seguido por otro de 3,4 en la misma zona. Las autoridades de gestión del riesgo evaluaron los daños materiales que dejó ese sismo en municipios como Uramita y Frontino, donde se identificaron afectaciones en viviendas.

¿Cómo puedo reportar si sentí un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano invita a la población a reportar los movimientos telúricos que hayan sentido diligenciando el formulario de “Sismo Sentido” que aparece en la página sismosentido.sgc.gov.co. Lo anterior, con el objetivo de ayudar a las autoridades a tener detalles de estos episodios.

“Lo que reportas por medio de este sencillo formulario le sirve al Servicio Geológico Colombiano para recolectar información relacionada con el área en la que se sintió un sismo y los efectos que causó, con el fin de evaluar la intensidad sísmica”, explica la entidad en la página de “Sismo Sentido”.

Gracias a este mecanismo, el SGC recibió 5 reportes de personas que sintieron el temblor de este jueves en Antioquia.

Siga leyendo: Hace 106 años ocurrió uno de los terremotos más devastadores que ha sacudido al país, esta es la historia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida