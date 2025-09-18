Temblor se registró en la madrugada de este jueves en el occidente antioqueño

Un sismo de magnitud 2,9 con epicentro en el municipio de Uramita, Antioquia, se registró en la madrugada de este jueves 18 de septiembre, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento sísmico ocurrió a la 1:47 a.m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que puede incrementar la percepción en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico se localizó a 7 kilómetros de Uramita, a 14 kilómetros de Frontino y a 25 kilómetros de Cañasgordas.

Este nuevo evento ocurre apenas unos días después del fuerte sismo registrado el domingo pasado, 14 de septiembre, también con epicentro en Uramita, que alcanzó una magnitud de 5,1 y se sintió en gran parte del país. Ese movimiento despertó a miles de personas en Medellín, el Valle de Aburrá e incluso en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

El de mayor magnitud estuvo precedido por dos temblores más pequeños, de 2,5 y 2,3, y fue seguido por otro de 3,4 en la misma zona. Las autoridades de gestión del riesgo evaluaron los daños materiales que dejó ese sismo en municipios como Uramita y Frontino, donde se identificaron afectaciones en viviendas.