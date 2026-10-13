Un muerto y varios heridos en accidente en montaña rusa de Estados Unidos: cerraron nueve atracciones

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras un incidente registrado cerca de las 3:58 p. m. del lunes 12 de octubre en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, ubicado en Mableton, al oeste de Atlanta, Estados Unidos. La Policía del condado de Cobb investiga las circunstancias del hecho, que, según testimonios recogidos por medios locales, habría involucrado a la montaña rusa Goliath. Las autoridades no han confirmado cómo ocurrió la caída ni han precisado el número de lesionados.

La Unidad de Delitos Graves de la Policía del Condado de Cobb está a cargo de la investigación. Los agentes asignados al parque y los patrulleros acudieron después de recibir la alerta, mientras los detectives trabajan para establecer la secuencia de los acontecimientos y determinar las causas de la muerte y las lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el accidente a una falla mecánica, una emergencia médica o una conducta individual. Tampoco han divulgado la identidad de la víctima ni el estado de salud de las demás personas afectadas.

Testigos señalaron a la montaña rusa Goliath

Visitantes que se encontraban en el parque afirmaron haber visto a un hombre salir despedido de la atracción y golpear parte de su estructura antes de caer sobre el techo de otra instalación temática de casa embrujada. Estas versiones fueron divulgadas por medios locales, entre ellos 11Alive, afiliado a NBC, pero no han sido verificadas de manera independiente ni confirmadas por la Policía del Condado de Cobb. Una pareja que viajaba en Goliath relató a WXIA que vio al hombre golpear la estructura varias veces antes de caer. Una de las personas que presenció el episodio declaró: “Lo estábamos pasando genial y de repente empezamos a gritar: ‘¡Dios mío, ¿qué está pasando?!’”. Otra visitante aseguró que el hombre cayó sobre una niña que se encontraba dos filas delante de ella. Según su relato, el hombre parecía estar acompañado de su hijo, mientras su esposa y su hija observaban desde abajo. “Él aparece en nuestras fotos de Goliat. La foto que toman y que uno guarda”, indicó la testigo. Rahim Hakmati, visitante habitual y abonado de temporada de Six Flags Over Georgia, contó a CNN que llegó al parque cuando varias personas comenzaban a retirarse. Al acercarse a Goliath, observó que la montaña rusa se había detenido durante el ascenso y que los guardias de seguridad alejaban a los visitantes. Posteriormente, él y otras personas fueron evacuados del parque. “Lo que lo hace aún más increíble es que la noche anterior estuvimos en Six Flags y nos subimos a Goliath nosotros mismos. No notamos nada inusual ni tuvimos ningún problema con la atracción esa noche”, declaró Hakmati. Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron a pasajeros que descendían por una escalera de emergencia instalada junto a las vías. La evacuación se produjo después de que la atracción se detuviera en una pendiente. Sin embargo, no se ha informado si las personas evacuadas forman parte del grupo de lesionados.

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¿Cómo es la montaña rusa involucrada en el incidente?

Goliath comenzó a operar en 2006 y, según la información publicada por el parque, tiene una altura aproximada de 60 metros, una caída de 52 metros y alcanza una velocidad máxima cercana a los 113 kilómetros por hora. Su recorrido incluye una espiral de 540 grados y dura aproximadamente 210 segundos. Six Flags clasifica esta atracción en el nivel cuatro de cinco en su escala de intensidad. No obstante, las autoridades no han establecido que sus características técnicas estén relacionadas con el accidente. La presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb, Lisa Cupid, manifestó que la administración trabajará con el parque y otras entidades mientras avanza la investigación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “No puedo imaginar el horror que presenciaron hoy los clientes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido”, comentó. Cupid también pidió tener presentes a los familiares de la víctima, a los heridos y a los trabajadores del parque mientras se esclarecen los hechos.

Six Flags suspendió temporalmente nueve montañas rusas

Tras el accidente en Georgia, Six Flags anunció el cierre temporal, por precaución, de nueve montañas rusas ubicadas en otros seis parques de Estados Unidos. Un portavoz de la compañía confirmó la medida el lunes por la noche. La empresa no informó que las nueve atracciones presentaran fallas ni señaló que sus cierres estuvieran relacionados con una causa técnica específica. La decisión se tomó mientras las autoridades investigan el incidente ocurrido en Goliath. Six Flags Over Georgia, por su parte, expresó sus condolencias a los allegados de la víctima y aseguró que su personal respondió junto con las autoridades locales. “Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy con un visitante en nuestro parque. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante”. La compañía señaló que colabora con la investigación y que las autoridades divulgarán información adicional cuando los datos hayan sido confirmados. El alcalde de Mableton, Michael Owens, también informó que el director de Seguridad Pública de la ciudad, Kerry Stallings, coordinaba la respuesta con la Policía del Condado de Cobb y el equipo de seguridad del parque.

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