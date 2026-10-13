Un muerto y varios heridos en accidente en montaña rusa de Estados Unidos: cerraron nueve atracciones

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras un incidente registrado cerca de las 3:58 p. m. del lunes 12 de octubre en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, ubicado en Mableton, al oeste de Atlanta, Estados Unidos.
La Policía del condado de Cobb investiga las circunstancias del hecho, que, según testimonios recogidos por medios locales, habría involucrado a la montaña rusa Goliath. Las autoridades no han confirmado cómo ocurrió la caída ni han precisado el número de lesionados.