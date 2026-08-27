Caso UNGRD: empresario y excontratista aceptan responsabilidad y llegan a preacuerdo con la Fiscalía

Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptaron ante la Fiscalía su responsabilidad en irregularidades relacionadas con el contrato cercano a $83.000 millones destinado a la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.
El acuerdo fue suscrito con la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, mientras que una jueza especializada de Bogotá deberá determinar el 4 de noviembre de 2026 si avala el preacuerdo.