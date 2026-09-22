Universidad Nacional: aspirantes caen 48% y llegan a su nivel más bajo en 20 años

La Universidad Nacional enfrenta una reducción sostenida en el número de jóvenes que buscan ingresar a sus programas de pregrado. Para el primer semestre de 2027, 39.397 personas presentaron el examen de admisión, la cifra más baja registrada en al menos dos décadas.
El dato representa una caída del 48% frente a 2019-1, cuando 75.681 aspirantes presentaron la prueba. Son 36.284 personas menos en ocho años, según las estadísticas oficiales de la institución citadas por El Tiempo.
La disminución no significa que la Universidad Nacional tenga menos estudiantes matriculados. El examen de admisión funciona como un filtro debido a que históricamente se presentan muchos más aspirantes que los cupos disponibles. Cada semestre son admitidos entre 6.000 y 7.000 estudiantes, mientras que entre 4.500 y 5.000 terminan matriculándose por primera vez en pregrado.