El US Open asiste al ocaso del revés a una mano en el tenis mundial

Con punto de partido, Ben Shelton disparó la noche del domingo un demoledor servicio que Stefanos Tsitsipas devolvió con un revés a una mano demasiado largo, una imagen que simbolizó mucho más que la eliminación del griego en el US Open.
Tsitsipas era el último baluarte de ese golpe, uno de los más icónicos del tenis, que este año ha desaparecido de la élite de este deporte.
Con la partida del griego en octavos de Nueva York, por primera vez en 150 años ningún jugador con revés a una mano habrá alcanzado las semifinales en ninguno de los cuatro torneos de Grand Slam.
Los espectadores siempre habían disfrutado de esta bella técnica desde la primera edición de Wimbledon en 1877.
Entonces el revés a una mano era el único que se empleaba y, a medida que se empezaron a usar las dos, siguió siendo un arma valiosa para algunos de los más grandes de la historia.
En la década de los ochenta lo desplegaron John McEnroe e Ivan Lendl; en los noventa, Pete Sampras, Stefan Edberg y Gustavo Kuerten; y después, Roger Federer, el maestro que sublimó este arte.
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Inspirados por el genio suizo, un puñado de jugadores se han mantenido leales al revés a una mano, aunque desde hace tiempo sean una excepción.
En el circuito masculino, solo cinco jugadores del top-100 usan este golpe de manera habitual: el italiano Lorenzo Musetti (14º), el canadiense Denis Shapovalov (48º), Tsitsipas (53º), el alemán Daniel Altmaier (57º) y el estadounidense Aleksandar Kovacevic (84º).
En el top-100 femenino lo mantienen en su arsenal la francesa Diane Parry (31º), la austriaca Lilli Tagger (49º), la suiza Viktorija Golubic (56º) y la alemana Tatjana Maria (83º).