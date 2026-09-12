El “ventilador” de Misael y los detalles de cómo se habrían pagado las coimas en la era Quintero

Misael Cadavid, quien trató de pasar de agache y en un principio negó haber participado en cualquier entramado ilegal, ahora es una de las piezas centrales dentro del proceso penal que podría llevar a la cárcel a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín, e incluso podría enredar al propio Daniel Quintero.
No es el único que está hablando con las autoridades, pero sí es uno de los que va más adelante en ese proceso. El jueves pasado, durante la audiencia de imputación de cargos por presunto interés indebido en contratos y peculado contra Miguel Quintero, Álvaro Villada, Vanesa Álvarez y Sebastián Ortega, la fiscal del caso contó detalles de cómo a seis contratos por $17.656 millones le pegaron una “mordida” de $2.481 millones, y también explicó cómo fue la repartija de esa comisión ilegal.
Los contratos consistían en que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) le giraba recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para reducir el riesgo de las comunidades durante la pandemia del Covid y para fortalecer a la entidad con kits de emergencia y dotación.
Entérese: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos
Inicialmente la coima pedida habría sido del 20%, pero Misael Cadavid, el gerente de los bomberos, habría solicitado rebaja y se la dejaron en un 15%, tras una reunión con Villada y Álvarez que tuvo lugar en junio de 2020 en la bella sede que posee el AMVA en cercanías de La Alpujarra.
La fiscal explicó el mecanismo de la siguiente manera: tan pronto al cuerpo de socorro de Itagüí le ingresaba el pago por parte del Área, expedían cheques de $50 millones a nombre de varias personas de confianza y estos se entregaban en lugares pactados como el Éxito de la avenida San Juan con la carrera 70, la esquina contigua del cuerpo de bomberos de Itagüí, el mall El Indio, la casa de Villada en Copacabana, o en la terraza o la piscina del hotel Novo que está ubicado en el sector aledaño al estadio Atanasio Girardot.
Hasta septiembre de 2022, Villada habría sido el encargado de los cobros y por esta vía, según la fiscal 40 Anticorrupción, sacaba el 5% que le correspondía y el 10% de su “jefe”, Miguel Quintero, lo que en plata blanca significó $693,7 millones para uno y $1.387 millones para el otro.