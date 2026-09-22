El cumpleaños de Valentina Ferrer tras la separación de J Balvin: vestido plateado, amigas y un mensaje del cantante

El pasado sábado, Valentina Ferrer celebró su cumpleaños número 33 rodeada de amigas y junto a su hijo Río, apenas tres días después de haber anunciado públicamente el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin, con quien mantuvo una relación de casi una década y tuvo un hijo en 2021.
La modelo argentina compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales. En una de las fotografías aparece con un vestido corto plateado sosteniendo un pastel de cumpleaños.
Entérese: J Balvin reaparece tras su separación de Valentina Ferrer y le dedica un sentido mensaje: ¿qué dijo?
En otra, abraza a Río en un momento familiar que sus seguidores recibieron con especial atención, dada la cercanía con el anuncio de separación. Ferrer también publicó una imagen junto a sus amigas y las agradeció con la frase “Gracias por ser mis BFF’s, hoy y siempre”, sin hacer ninguna referencia directa a su situación sentimental.