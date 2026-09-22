¿Por qué las acciones de las empresas de inteligencia artificial suben en medio de la polémica del “freno”?

Las acciones estadounidenses iniciaron la semana con fuertes avances, impulsadas principalmente por las empresas relacionadas con inteligencia artificial (IA). El Nasdaq Composite ganó 2,26% y cerró en 27.122,09 puntos, un nuevo máximo histórico; el S&P 500 avanzó 1,49%, hasta 7.764,70 unidades, y el Dow Jones subió 0,71%, a 52.048,83 puntos.
El repunte se produjo en medio de una combinación de factores que favoreció el apetito por activos de riesgo: el renovado interés de los inversionistas por la IA, la caída de los precios del petróleo y una moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
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