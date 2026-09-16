¿Quién es Valentina Ferrer? La Miss Argentina 2014, expareja de J Balvin y madre de su hijo

Valentina Ferrer confirmó este 16 de septiembre de 2026 el final de su relación con J Balvin, después de varios años juntos y de formar una familia con el cantante colombiano. La argentina tiene una trayectoria propia como modelo, reina de belleza y actriz, que comenzó antes de su relación con el artista. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer en una publicación en sus redes sociales. En el mensaje, la modelo explicó que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”. También señaló que la prioridad de ambos seguirá siendo acompañar a su hijo Río, nacido en junio de 2021.

Comunicado de Valentina Ferrer publicado en redes sociales. FOTO: @valentinaferrer.

Ferrer no amplió las razones de la separación. Sin embargo, en las últimas semanas circularon versiones en medios de entretenimiento y redes sociales sobre una supuesta relación entre J Balvin y la influenciadora mexicana Melanie Pavola, pero esas versiones no fueron confirmadas por la pareja. El cantante tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el anuncio de Ferrer. En contexto: ¿Por unos cachos con Melanie Pavola?: Valentina Ferrer anunció su separación de J. Balvin

Ella es Valentina Ferrer, la modelo argentina ahora expareja de J Balvin

Valentina Ferrer nació en Córdoba, Argentina, en 1993 y tiene 32 años. Antes de convertirse en una figura conocida por su relación con J Balvin, construyó una carrera en el modelaje y los concursos de belleza. En 2014, cuando tenía 21 años, fue elegida Miss Argentina y representó a su país en Miss Universo 2014, certamen en el que consiguió ubicarse entre las diez finalistas.

Su carrera como modelo la llevó también a participar en escenarios internacionales de la moda. Según la información publicada sobre su trayectoria, Ferrer ha desfilado en eventos vinculados con las semanas de la moda de Nueva York, París, Milán y Miami.

Además del modelaje, incursionó en la actuación. Uno de sus trabajos fue en la producción Betty en NY. También apareció en videoclips musicales, entre ellos Sigo Extrañándote, canción de J Balvin. Para saber más: ¿De buenas en el amor, de malas en lo demás? Los reveses de Travis Kelce tras casarse con Taylor Swift

¿Cómo comenzó su relación con J Balvin?

La historia entre Ferrer y el cantante colombiano comenzó en 2017, precisamente durante la grabación del videoclip de Sigo Extrañándote. La argentina participó en el proyecto y posteriormente ambos iniciaron una relación sentimental.

Con el paso de los años, la pareja mantuvo una relación con momentos de exposición pública y otros de mayor privacidad. En abril de 2021 anunciaron que esperaban su primer hijo. Río nació en junio de ese año y se convirtió en el único hijo de la pareja. Entérese: Fátima Bosch, actual Miss Universo, podría ir a la cárcel tras acusaciones de difamación

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Además de su trayectoria como modelo, Ferrer ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su vida personal y profesional y reúne una comunidad de más de dos millones de seguidores.

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