¿Quién es Valentina Ferrer? La Miss Argentina 2014, expareja de J Balvin y madre de su hijo

Valentina Ferrer confirmó este 16 de septiembre de 2026 el final de su relación con J Balvin, después de varios años juntos y de formar una familia con el cantante colombiano. La argentina tiene una trayectoria propia como modelo, reina de belleza y actriz, que comenzó antes de su relación con el artista.
“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer en una publicación en sus redes sociales.
En el mensaje, la modelo explicó que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”. También señaló que la prioridad de ambos seguirá siendo acompañar a su hijo Río, nacido en junio de 2021.