No bajan la guardia ante incendios forestales: en agosto van 43 en el área metropolitana de Medellín

De esas conflagraciones de los últimos dos meses y medio, 9 fueron en junio, 42 en julio y 42 en agosto.

Y es que, según el Sistema de Alertas Tempranas (Siata), entre junio y lo corrido de agosto, se han registrado 93 incendios de cobertura vegetal en el Valle de Aburrá.

Es por eso que, a pesar del respiro con algunas precipitaciones, la autoridad ambiental de la región, el Área Metropolitana de Medellín (AMVA), no quiere bajar la guardia en sus acciones de prevención frente a estos desastres.

Las lluvias de las últimas horas han refrescado el suelo vegetal, pero no son las suficientes, ni lo serán , para liberarse del riesgo de que sigan ocurriendo incendios forestales de gran magnitud como los que ya han generado emergencias en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con los expertos del AMVA, durante este p eriodo de menos lluvias, y de posibilidad de Fenómeno de El Niño, el aumento en la insolación, la temperatura del aire cerca de la superficie y la velocidad del viento, y la reducción en el contenido de humedad de la vegetación y del suelo, pueden favorecer tanto la ocurrencia como la propagación de los incendios.

El equipo de Teledetección del Siata despliega drones y otros vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras visibles y térmicas, que permiten identificar focos de calor y observar la evolución del incendio desde el aire. Foto: Cortesía

El equipo de Teledetección del Siata despliega drones y otros vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras visibles y térmicas, que permiten identificar focos de calor y observar la evolución del incendio desde el aire. Foto: Cortesía

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA), proyecto estratégico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a propósito del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, destacó el papel del monitoreo permanente para fortalecer la prevención y apoyar la respuesta ante incendios de cobertura vegetal, una amenaza que puede intensificarse durante la temporada de menos lluvias.

“En la temporada de menos lluvias se incrementan las amenazas relacionadas con el déficit de agua y, dentro de ellas, los incendios de cobertura vegetal y en zonas de interfaz”, señaló Daniel Carrascal, coordinador general del Siata.

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Precisamente, este programa o proyecto adscrito al AMVA, cuenta con un equipo de Gestión de información y alertas tempranas, que trabaja 24 horas al día, siete días a la semana, y monitorea las laderas del territorio metropolitano mediante observadores y cámaras visibles y térmicas.

Entre las acciones de mitigación y respuesta, tienen un seguimiento y un apoyo especializado por solicitud de los gestores de riesgo y tomadores de decisión del Valle de Aburrá.

Así, el equipo de Teledetección despliega drones y otros vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras visibles y térmicas, que permiten identificar focos de calor y observar la evolución del incendio desde el aire.

A esto se suma información meteorológica en tiempo real sobre variables como temperatura y viento, fundamentales para conocer las condiciones que pueden influir en el comportamiento del fuego.

“Desde el Siata ponemos información al servicio de la ciudadanía y de los organismos que atienden estas emergencias, con un monitoreo permanente que nos permite identificar columnas de humo y entregar su ubicación exacta para apoyar una respuesta oportuna”, dijo Ruiz-Carrascal.

Entre las recomendaciones para evitar los incendios está evitar fogatas en zonas de cobertura vegetal y sus alrededores. No arrojar colillas de cigarrillo, vidrios u otros materiales que puedan generar o favorecer un incendio. Disponer adecuadamente los residuos y evitar acumulaciones de materiales combustibles en zonas con vegetación.

También el AMVA insta a identificar si viviendas, lugares de trabajo o zonas frecuentadas se encuentran cerca de áreas susceptibles a incendios de cobertura vegetal. Ante la presencia de una columna de humo o un incendio, se recomienda no acercarse al lugar y avisar oportunamente a los organismos responsables de la atención de la emergencia en su municipio.

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