“En Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez promete comicios “en igualdad de condiciones para todos” ante la ONU

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, aseguró este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que en el país habrá elecciones, aunque no estableció cuándo se realizarán. El anuncio se produjo durante su intervención ante el pleno de la ONU, en medio del proceso de transición que encabeza tras la salida del poder de Nicolás Maduro. “Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones”, afirmó Rodríguez durante su discurso, en el que sostuvo que asumió la responsabilidad de conducir al país hacia una nueva etapa política.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero, después de la salida de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense. Antes de ocupar la presidencia interina, Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro. Su gobierno enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad debido a que no llegó al cargo mediante una elección popular.

Rodríguez habla de una transición hacia la democracia

Durante su intervención, la presidenta interina aseguró que su administración busca avanzar hacia un proceso de transición democrática y sostuvo que Venezuela debe pasar de un periodo de incertidumbre y conflicto a una nueva etapa política. “Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica, la de conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto hacia una etapa de democracia plena reconocida por su propio pueblo y por el mundo”, afirmó. El discurso de Rodríguez fue el primero de un mandatario venezolano ante el pleno de la Asamblea General de la ONU desde 2018. En su intervención no mencionó directamente a Maduro ni se refirió de manera específica al operativo militar estadounidense en el que salió del poder. La convocatoria de nuevas elecciones se plantea después de los comicios presidenciales de 2024, en los que Maduro se proclamó ganador. La oposición venezolana denunció ese resultado como fraudulento, mientras que Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina y Europa desconocieron la proclamación de Maduro. Hasta ahora, Rodríguez no ha informado una fecha para las nuevas elecciones ni ha presentado un calendario electoral. Tampoco precisó las condiciones bajo las cuales se realizarían los comicios. No se pierda: ¿Quién pagó el jet privado que llevó a Delcy Rodríguez a EE. UU.? Una empresa colombiana operó el vuelo

Delcy Rodríguez agradeció a Donald Trump

Durante su discurso, Rodríguez también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su disposición a restablecer las relaciones entre ambos países. La presidenta interina destacó la “disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela” expresada por Trump. El pronunciamiento se produjo nueve meses después de la salida de Maduro del poder. Actualmente, Maduro se encuentra recluido en una prisión de Nueva York y enfrenta acusaciones por varios delitos, entre ellos el de “narcoterrorismo”. Desde que asumió el poder interino, Rodríguez ha avanzado en el restablecimiento de relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales, después del periodo de aislamiento que atravesó Venezuela. Durante su estadía en Nueva York, además, Rodríguez se reunió con directivos de organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con varios jefes de Estado, entre ellos Trump. Lea también: Donald Trump amenaza con usar la fuerza militar en América Latina durante la Asamblea General de la ONU La presidenta interina también aseguró que se han iniciado conversaciones con sectores de la oposición y que se están concretando acuerdos relacionados con la transición democrática. Sin embargo, en su intervención ante la ONU no entregó detalles sobre esos acuerdos ni sobre el mecanismo para definir las próximas elecciones. Rodríguez también hizo referencia a la historia política de Venezuela durante su discurso y recordó un llamado de Simón Bolívar al pueblo venezolano: “Este 16 de diciembre se cumplirán 200 años del llamado angustiado del libertador Simón Bolívar al pueblo de Venezuela para salvarlo de la disolución, la división y la guerra civil. Dijo: ‘Venezolanos, seréis consultados para que digáis cuándo, dónde y en qué términos queréis celebrar la Gran Convención Nacional; allí el pueblo ejercerá libremente su omnipotencia, allí decretará sus leyes fundamentales; tan solo él conoce su bien y es dueño de su suerte’”. Continúe leyendo: Venezuela desbloquea portales de noticias tras 10 años de censura digital, ¿cuáles son? Con el anuncio realizado ante la Asamblea General de la ONU, el gobierno interino confirma que contempla una nueva elección en Venezuela, pero todavía quedan por definir aspectos como la fecha de los comicios, el calendario electoral, las condiciones de participación y los acuerdos alcanzados con los sectores de la oposición. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: