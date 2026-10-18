Verónica Alcocer rompe el silencio: “Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”

Después de cuatro años en los que, según dijo, optó por no conceder entrevistas o muy pocas, Verónica Alcocer habló públicamente sobre las acusaciones que ha hecho en su contra Eva Ferrer, quien fue su asesora y una persona cercana a ella, entre otros escándalos. En diálogo con Noticias RCN, la ex primera dama negó haber transportado drogas o dinero de origen irregular y rechazó la versión según la cual habría regresado de Venezuela con maletas que contenían US$2,5 millones. “Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”, afirmó Alcocer al responder por los señalamientos relacionados con sus desplazamientos a Venezuela. También aseguró que nunca ha tenido fondos en dólares en Colombia y sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas.

Frente a la relación con Ferrer aceptó que eran cercanas, pero no amigas. Ferrer, quien trabajó en Presidencia durante el gobierno Petro, hacía parte de un grupo de catalanes amigos de la pareja presidencial entre los cuales están Manel Grau y Xavier Vendrell. Estos dos últimos cargan con varios escándalos y son señalados de presuntamente hacer negocios con el Estado con ayuda del entonces jefe de Estado y la primera dama.



Aún así, Alcocer dijo en la entrevista que “no mete las manos al fuego por nadie” y que nunca hizo negocios con Vendrell y Grau.

¿De dónde vienen las acusaciones?

Cabe señalar que la entrevista se conoce en medio de las acusaciones de Ferrer sobre supuestos movimientos de dinero, presuntos vínculos con el transporte de drogas y una posible financiación de la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama. Alcocer negó haber financiado o conseguido recursos para esa campaña y aseguró que tampoco lo hizo para ninguna otra. También se refirió a su relación con Gustavo Petro y explicó que durante la presidencia recibía de él una mesada para sus gastos personales y que actualmente vive del acuerdo al que llegaron tras el divorcio. Le puede interesar: Expediente contra Verónica Alcocer incluye cinco capítulos: préstamo, arriendo y una vieja denuncia

Niega negocios con los españoles y financiación a la campaña de su primo

Alcocer reconoció que mantiene una relación de amistad con Manel Grau desde hace más de una década, pero negó tener negocios con él o estar relacionada con sus actuaciones en otros ámbitos. También aseguró que nunca autorizó a Grau, a Xavier Vendrell ni a ninguna otra persona a utilizar su nombre para gestionar contratos, solicitar cargos o pedir favores ante el Estado. “Yo nunca, jamás he autorizado ni a Manel ni a personas cercanas, ni a personas conocidas, ni desconocidas, a hablar en mi nombre”, sostuvo. Según explicó, cuando comenzaron a llegarle versiones sobre personas que supuestamente acudían a sus conocidos para pedir favores, solicitó que se hiciera una declaración pública para dejar claro que nadie estaba autorizado a actuar en su nombre. Al ser consultada sobre qué ocurriría si se demostrara que los ciudadanos españoles mencionados en las acusaciones utilizaron su nombre para hacer gestiones, respondió que cada uno tendría que asumir las consecuencias de sus actos. Alcocer insistió en que no tenía atribuciones para decidir contrataciones, desvinculaciones o nombramientos dentro del Gobierno, y rechazó la imagen de poder que, a su juicio, se ha construido alrededor de ella. Sobre la rapidez con la que Xavier Vendrell habría obtenido la ciudadanía colombiana, Alcocer dijo que él llevaba más de una década viviendo en el país y que tenía actividades relacionadas con negocios de residencias para estudiantes. Aseguró que no sabía por qué se le había concedido la ciudadanía y sostuvo que el presidente no habría considerado que el trámite fuera irregular. La ex primera dama también rechazó las versiones según las cuales habría destinado recursos a la campaña de su primo Mario Fernández Alcocer. “Yo nunca he financiado ni he ayudado a financiar, ni he conseguido financiación, ni para la campaña de Mario Fernández Alcocer, ni para ninguna otra campaña”, afirmó. Ferrer también habló de supuestos gastos superiores al millón de dólares o de euros durante un periodo de año y medio. Alcocer negó que las versiones sobre sus gastos, propiedades y estilo de vida fueran ciertas y dijo que acudirá a las autoridades con su defensa para que se esclarezcan los señalamientos. Conozca también: El mapa de poder de los Alcocer y sus tentáculos en el gobierno Petro, ¿hasta dónde llegaron?

Durante la entrevista, el periodista le preguntó cómo se sostenía económicamente durante la presidencia de Gustavo Petro y de dónde provienen sus recursos actualmente. Alcocer respondió que, durante ese periodo, recibía una mesada de su entonces esposo para cubrir sus gastos personales. “Mi esposo en ese momento, Gustavo, me pasaba una mesada para mis gastos personales”, explicó. Sobre su situación actual, agregó: “Ahora vivo del acuerdo de divorcio al que llegamos”. La ex primera dama también negó que Carolina Plata y Danilo Romero, mencionados por Ferrer en relación con sus finanzas, hubieran recibido beneficios irregulares. Describió a Plata como una hermana y a Romero como parte de su círculo cercano, y afirmó que ambos la apoyaron durante momentos de dificultades económicas, incluso después de que Petro dejó la Alcaldía de Bogotá. Según Alcocer, en esa etapa sus amigos contribuyeron a cubrir gastos familiares, entre ellos la educación de sus hijos. También explicó que Plata estuvo a cargo de la administración de la casa privada de la familia presidencial durante los cuatro años de Gobierno. Negó que ella o Romero hubieran recibido beneficios a cambio de esa ayuda y sostuvo que las relaciones personales de su entorno están siendo presentadas de manera injusta como posibles indicios de corrupción. Alcocer aseguró que varias de las personas que la acompañaron durante años lo hicieron por amistad y solidaridad, y rechazó que esa cercanía implique que hayan obtenido ventajas económicas indebidas.

Alcocer defiende su labor como primera dama

En la conversación con Noticias RCN, Alcocer también cuestionó la idea de que tuviera capacidad para tomar decisiones de Gobierno por fuera de sus funciones. Aseguró que buena parte de su trabajo estuvo relacionado con actividades sociales, visitas a hospitales y acompañamiento a mujeres privadas de la libertad. Dijo que las visitas a las cárceles se hicieron bajo los procedimientos establecidos y que en muchas ocasiones participó en encuentros de oración con mujeres. Según explicó, esas actividades respondían a una motivación personal de servicio y no a la búsqueda de poder o beneficios políticos. “Para mí es una misión”, señaló al referirse a su trabajo social, y añadió que continuará desarrollándolo aunque ya no ocupe el papel de primera dama. La ex primera dama concluyó que los señalamientos han afectado no solo su reputación, sino también la de sus familiares. Afirmó que espera aclarar las acusaciones ante las autoridades y que su interés es que se conozca su versión de los hechos. Las afirmaciones sobre las personas mencionadas y los presuntos movimientos de dinero siguen siendo materia de controversia y deben distinguirse de los hechos que puedan establecer las investigaciones correspondientes.

Sobre Carolina Plata y Danilo Romero