Verónica Alcocer rompe el silencio: “Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”

Después de cuatro años en los que, según dijo, optó por no conceder entrevistas o muy pocas, Verónica Alcocer habló públicamente sobre las acusaciones que ha hecho en su contra Eva Ferrer, quien fue su asesora y una persona cercana a ella, entre otros escándalos.
En diálogo con Noticias RCN, la ex primera dama negó haber transportado drogas o dinero de origen irregular y rechazó la versión según la cual habría regresado de Venezuela con maletas que contenían US$2,5 millones.
“Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”, afirmó Alcocer al responder por los señalamientos relacionados con sus desplazamientos a Venezuela. También aseguró que nunca ha tenido fondos en dólares en Colombia y sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas.