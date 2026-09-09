Video | Terror en el aire, así vivieron los miembros del DIM los tres fallidos aterrizajes del equipo en Pasto

Tras conocerse los tres fallidos intentos de aterrizaje que realizó el DIM en Pasto, se empiezan a conocer algunos videos de cómo se vivieron esos momentos al interior del avión que transportaba al equipo.
El aeropuerto de Pasto es famoso por eso, por lo difícil que es aterrizar allí por los fuertes vientos y las precipitaciones que experimentan los aviones cuando tratan de llegar a la capital de Nariño.
Esta vez los movimientos bruscos fueron captados por los miembros del cuerpo técnico del DIM, quienes vivieron momentos de mucha tensión por las fuertes ráfagas de viento que impidieron la llegada del avión a Pasto.