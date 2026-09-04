Amor, rosas y antorchas: así fue la lujosa propuesta de matrimonio de ‘Bendito Menor’ a ‘La Bebecita’ antes de ser abatido en La Guajira

Anillo, antorchas y rosas rojas en una playa del Caribe colombiano precedieron el desenlace de uno de los criminales más buscados del país. Pocos días antes de caer abatido en un operativo de la Policía Nacional, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, le propuso matrimonio a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita. Le puede interesar: “Bendito Menor” es el primer objetivo militar de De la Espriella que muere en operativo: ¿quiénes siguen en la lista? Ella llegó al lugar con un vestido blanco y los ojos vendados. Al descubrirse la vista, encontró un camino de pétalos y un letrero con la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. La escena del compromiso, ocurrida hace apenas 15 días, incluyó la entrega del anillo, que fue registrada en un video difundido por Pérez Toncel en sus redes sociales. Tras la muerte de ambos, este momento se volvió viral este viernes 4 de septiembre.

Con esa puesta en escena, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, le pidió matrimonio a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez

Del compromiso en la playa a la caída en Riohacha

La historia sentimental expuesta en internet concluyó de forma drástica en la madrugada de este viernes 4 de septiembre de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de alias Bendito Menor en una acción ejecutada por efectivos de la Policía Nacional en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, en La Guajira. En el mismo procedimiento murieron alias La Bebecita y dos hombres que integraban el esquema de seguridad del cabecilla. De acuerdo con las autoridades, Pérez Toncel, de al parecer 26 años, ejercía como jefe del frente Javier Cáceres y era uno de los principales mandos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn), también conocidas como Los Pachenca.

La vitrina del amor y las armas en redes sociales

Tras confirmarse los fallecimientos, volvieron a viralizarse los videos y las fotografías del compromiso compartidos 15 días atrás. Asimismo, resurgieron otras publicaciones donde la pareja aparecía en moto con la camiseta de Colombia, en una discoteca con la frase “Te amo, mi reina”, en la cama con el mensaje “Relajados”, viendo una serie sobre el Chapo Guzmán y vistiendo prendas de camuflaje.

En una de las publicaciones dedicadas a Tarazona, Pérez Toncel escribió que “Sé que no soy tan bueno, amor, pero intento dar lo mejor para ambos. Te agradezco la paciencia que tienes cuando tengo estrés y el amor que me das cada día”. Las autoridades señalaron a Tarazona como responsable de las finanzas ilícitas, los contactos estratégicos y la seguridad de la organización. Durante meses, ambos usaron sus redes para mostrar sus patrullajes armados en moto por corregimientos y barrios de Riohacha, exhibiendo fusiles y lanzando amenazas a sus rivales.

El desafío que impulsó la operación militar

En sus grabaciones, Bendito Menor llegó a anunciar una supuesta “limpieza social” e incluyó frases como: “Aquí estamos en el Dividivi. Estamos patrullando por todos lados. Llegó la hora. Puros conquistadores. Vamos a ver qué es lo que es”. También afirmó en otra oportunidad: “A partir de hoy, nosotros no vamos a cobrarle más ni nos vamos a lucrar más de los comerciantes... Vamos a estar para el pueblo”. El ambiente de desafío escaló tras una caravana de motociclistas en julio de 2026.

Un vestido blanco, los ojos vendados, antorchas encendidas y un camino de pétalos de rosa en una playa del Caribe colombiano. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez

Pese a que se fijó una recompensa de hasta $500.000.000, el sujeto reaccionó manifestando que “mil millones dando vueltas. Relajadito por todos los rincones de La Guajira. Sin tanto estrés y para que no digan que es con la IA”. A raíz de ese episodio, el entonces presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó declararlo objetivo prioritario y preparar la operación, señalando que “proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián... Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

a escena del compromiso, viralizada en redes, fue el preámbulo del desenlace de uno de los criminales más buscados del país. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez

Los reportes ubicaron el operativo final desde la noche del jueves 3 de septiembre hasta la madrugada del 4 de septiembre. En la tarde de este mismo día, el grupo criminal de Bendito Menor se pronunció y aseguró que no habrá “retaliaciones” por la muerte de su líder. También le puede interesar: 76.279 tutelas en siete meses: la Nueva EPS lideró los reclamos judiciales ante la Corte durante el final del gobierno Petro Bloque de preguntas y respuestas