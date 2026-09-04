Amor, rosas y antorchas: así fue la lujosa propuesta de matrimonio de ‘Bendito Menor’ a ‘La Bebecita’ antes de ser abatido en La Guajira

Anillo, antorchas y rosas rojas en una playa del Caribe colombiano precedieron el desenlace de uno de los criminales más buscados del país. Pocos días antes de caer abatido en un operativo de la Policía Nacional, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, le propuso matrimonio a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita.
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Ella llegó al lugar con un vestido blanco y los ojos vendados. Al descubrirse la vista, encontró un camino de pétalos y un letrero con la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. La escena del compromiso, ocurrida hace apenas 15 días, incluyó la entrega del anillo, que fue registrada en un video difundido por Pérez Toncel en sus redes sociales. Tras la muerte de ambos, este momento se volvió viral este viernes 4 de septiembre.