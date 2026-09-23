Es real, pero es antiguo: el video viral del líder de Haití bebiendo agua de una jarra en la ONU es de 2024

Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas reúne esta semana a líderes de distintos países en Nueva York, un video de un particular momento ocurrido en ese escenario volvió a aparecer en redes sociales como si fuera reciente. Las imágenes muestran a un funcionario haitiano intentando beber agua directamente de una jarra. El episodio, sin embargo, ocurrió hace dos años. El protagonista es Edgard Leblanc Fils, quien el 26 de septiembre de 2024 intervenía ante la Asamblea General como presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Durante su discurso, tomó la jarra que tenía a su lado y, de manera inusual para la formalidad del acto, bebió directamente de ella. Sin calcular bien la cantidad de agua, terminó derramándose parte sobre la barbilla y la ropa. Entérese: Arranca la Asamblea de la ONU: las reuniones clave de Restrepo y su posible encuentro con Trump

El momento quedó registrado en la transmisión oficial de Naciones Unidas. En la grabación del discurso de ese día, el incidente puede verse alrededor del minuto 29:27. Las imágenes volvieron a circular en septiembre de 2026 acompañadas de mensajes que las presentan como un episodio ocurrido durante la actual Asamblea General. Una búsqueda inversa permite encontrar publicaciones de medios de diferentes países que registraron el hecho en 2024.

Cuando ocurrió el incidente, Leblanc Fils encabezaba de manera rotatoria el Consejo Presidencial de Transición, organismo creado en abril de 2024 en medio de la crisis política y de seguridad que atravesaba Haití. El consejo asumía entonces funciones presidenciales, después de la salida del primer ministro del país en medio de la presión ejercida por grupos armados. Leblanc Fils dejó la presidencia rotatoria en octubre de 2024 y el organismo fue disuelto en febrero de 2026. Por eso, tampoco es correcto identificarlo actualmente como el presidente de Haití. El primer ministro haitiano es Alix Didier Fils-Aimé. Lea más: Donald Trump llega a la Asamblea General de la ONU con el mundo en tensión

Durante la intervención de 2024, además del episodio con el agua, Leblanc Fils abordó asuntos de mayor alcance para su país, entre ellos la violencia de las pandillas y la situación de los migrantes haitianos. También se refirió a los rumores difundidos en Estados Unidos sobre supuestos haitianos que estarían comiendo animales domésticos en Springfield, Ohio.

Colombia participa en la Asamblea de 2026

La confusión ocurre mientras se desarrolla en Nueva York el debate general de la 81.ª Asamblea General de la ONU, programado entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.

Colombia participa en esta edición con una agenda que también tiene un componente económico. El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló este miércoles 23 de septiembre que el Gobierno busca aprovechar la presencia en Naciones Unidas para atraer inversión y fortalecer las relaciones con empresas internacionales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Restrepo explicó, junto al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que la estrategia contempla reuniones con representantes del sector privado, un encuentro empresarial y conversaciones con firmas como JP Morgan y XP Investments, además de una rueda de negocios con Holland & Knight. Siga leyendo: “This is the vicepresident of the tiger”: Restrepo dijo a Trump que en las últimas elecciones Colombia estuvo “a punto de perder la democracia” Bloque de preguntas y respuestas:

El video corresponde al 26 de septiembre de 2024, cuando Edgard Leblanc Fils intervenía ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Por qué volvió a circular el video de Edgard Leblanc Fils en redes sociales? El video volvió a difundirse en septiembre de 2026 y algunas publicaciones lo presentan como un hecho ocurrido durante la actual Asamblea General, aunque las imágenes corresponden a 2024. ¿Quién es el actual primer ministro de Haití? El actual primer ministro de Haití es Alix Didier Fils-Aimé