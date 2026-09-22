“This is the vicepresident of the tiger”: Restrepo dijo a Trump que en las últimas elecciones Colombia estuvo “a punto de perder la democracia”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, participó este martes, en representación del país, en una reunión del Escudo de las Américas, coalición militar y política multinacional creada en marzo de 2026 por el Gobierno de Estados Unidos para abordar el narcotráfico, los cárteles y el crimen transnacional en la región. Durante el encuentro, Restrepo se dirigió al presidente estadounidense, Donald Trump, y le dijo: “Este es el vicepresidente de ‘El Tigre’”, en referencia al mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.

La participación de Restrepo se produjo luego de que Colombia ingresara al Escudo de las Américas tras la posesión de De La Espriella en agosto. La alianza está integrada, además, por Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. El vicepresidente ha estado al frente de las reuniones de esta coalición en representación de Colombia, debido a que De La Espriella prometió no salir del país durante sus cuatro años de mandato. Durante su intervención, Restrepo relacionó la cooperación regional en seguridad con la protección de las democracias. Lea también: Trump deportó a más de 25.000 personas a terceros países a través de acuerdos secretos “Durante las últimas elecciones, estuvimos a punto de perder la democracia de Colombia. Y creo que este tipo de iniciativas, como el Escudo de las Américas, son una manera de preservar nuestras democracias en la región”, dijo el vicepresidente. Luego señaló que la cooperación debe abordar tanto la seguridad económica como la seguridad física de los países participantes. Y añadió que, “al trabajar en la seguridad económica y en la seguridad física, podemos preservar las democracias de nuestra región. Y en este momento de la humanidad, en esta región del mundo, tenemos el impulso necesario para trabajar juntos, preservar las democracias y crecer más”.

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Trump recordó la promesa de De La Espriella

La ausencia del presidente colombiano también fue mencionada durante la reunión. Después de que Restrepo hiciera la referencia a De La Espriella, Trump aseguró que conocía el compromiso que el mandatario había asumido de permanecer en Colombia durante su periodo de gobierno. “¡Es genial! Hizo una promesa: si gana, nunca abandonará el país, ni vacaciones. Esto no es unas vacaciones, pero le dije, ¡cumple tu promesa!”, respondió Trump. En otra referencia al mismo episodio, el mandatario estadounidense resumió la promesa de De la Espriella señalando que este había decidido no salir del país y que él mismo le había dicho que debía cumplirla. La declaración ocurrió en medio de una reunión centrada en asuntos de cooperación regional y seguridad entre los países que integran el Escudo de las Américas. Entérese: Donald Trump amenaza con usar la fuerza militar en América Latina durante la Asamblea General de la ONU

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas fue creado por el Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2026 como una coalición militar y política multinacional. Su creación está relacionada con la cooperación de los países del continente frente al narcotráfico, los cárteles y otras expresiones del crimen transnacional. La reunión de este martes contó con la representación de Colombia a través de Restrepo, quien ha asumido la participación del país en los encuentros de la coalición. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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