“This is the vicepresident of the tiger”: Restrepo dijo a Trump que en las últimas elecciones Colombia estuvo “a punto de perder la democracia”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, participó este martes, en representación del país, en una reunión del Escudo de las Américas, coalición militar y política multinacional creada en marzo de 2026 por el Gobierno de Estados Unidos para abordar el narcotráfico, los cárteles y el crimen transnacional en la región.
Durante el encuentro, Restrepo se dirigió al presidente estadounidense, Donald Trump, y le dijo: “Este es el vicepresidente de ‘El Tigre’”, en referencia al mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.