Video | Con este golazo, Messi quedó a dos goles de alcanzar al máximo especialista en tiros libres de la historia

Lionel Messi volvió a dejar su sello con el balón quieto. El argentino convirtió de tiro libre con Inter Miami y quedó a solo dos goles de Marcelinho Carioca, considerado el máximo anotador de tiros libres de la historia, con 78.
El tanto del argentino volvió a poner en primer plano una de sus principales virtudes durante su carrera: la precisión en los lanzamientos de pelota quieta. Con su anotación, Messi llegó a 76 goles de tiro libre y mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una marca que durante años parecía reservada para especialistas de otras generaciones.