Video | Con este golazo, Messi quedó a dos goles de alcanzar al máximo especialista en tiros libres de la historia

Lionel Messi volvió a dejar su sello con el balón quieto. El argentino convirtió de tiro libre con Inter Miami y quedó a solo dos goles de Marcelinho Carioca, considerado el máximo anotador de tiros libres de la historia, con 78. El tanto del argentino volvió a poner en primer plano una de sus principales virtudes durante su carrera: la precisión en los lanzamientos de pelota quieta. Con su anotación, Messi llegó a 76 goles de tiro libre y mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una marca que durante años parecía reservada para especialistas de otras generaciones.

Marcelinho Carioca, histórico mediocampista brasileño, construyó buena parte de su reconocimiento gracias a su extraordinaria pegada. El exjugador alcanzó los 78 goles de tiro libre, una cifra que ahora aparece cada vez más cerca para Messi. El argentino ha convertido goles de esta manera con varios de los clubes en los que ha militado, además de la Selección Argentina. Barcelona fue el escenario en el que más desarrolló esta faceta de su juego, especialmente durante sus últimos años en el conjunto catalán. Posteriormente, también dejó varios tantos de tiro libre con el Paris Saint-Germain, Inter Miami y el combinado nacional.

Ahora, con 76 goles, Messi necesita apenas dos ejecuciones exitosas para igualar a Marcelinho y tres para convertirse en el jugador con más goles de tiro libre según este registro. A sus 39 años, el capitán argentino continúa ampliando sus registros individuales y demostrando que su zurda todavía puede marcar diferencias en situaciones de pelota quieta. La persecución por el récord de Marcelinho Carioca se convierte así en otro capítulo de la extensa carrera del campeón del mundo. Bloque de preguntas y respuestas