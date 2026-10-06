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Samuel Velásquez se vistió de héroe: golazo para poner a Colombia arriba ante Perú. Vea el gol

Samuel Velásquez marcó un golazo al minuto 57 y puso a ganar a Colombia ante Perú. El jugador de Nacional, en su quinto partido con la Tricolor, consiguió su primer tanto internacional con un remate de borde externo que se clavó en el ángulo de Gallese.

  • Samuel Velásquez anotó gol de Colombia ante Perú. FOTO: GETTY
    Samuel Velásquez anotó gol de Colombia ante Perú. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 45 minutos
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Samuel Velásquez apareció en el momento justo para darle ventaja a la Selección Colombia frente a Perú. Al minuto 57, el jugador de Atlético Nacional marcó un verdadero golazo y puso el 1-0 en el duelo amistoso disputado este martes.

La jugada nació después de un despeje de la defensa peruana. El balón quedó fuera del área y Velásquez, sin pensarlo demasiado, sacó un remate de borde externo que tomó una trayectoria perfecta y terminó en el ángulo de la portería defendida por Pedro Gallese.

El lateral de Atlético Nacional celebró así su primer gol con la Selección Colombia, precisamente en su quinto partido con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Velásquez aprovechó una pelota suelta en las inmediaciones del área y sorprendió a Gallese con un disparo preciso, imposible de alcanzar para el arquero peruano.

El tanto significó además un premio para el futbolista de Nacional, quien continúa ganando protagonismo en el proceso de Lorenzo y respondió a la confianza del entrenador con una definición de gran factura.

Colombia consiguió así romper el empate y ponerse en ventaja en un partido en el que buscaba cerrar la fecha FIFA con una victoria, después del empate 1-1 ante México y la derrota 1-0 frente a Paraguay.

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