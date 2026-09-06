Video | Hombre ebrio confundió su celular con sus tarjetas para “llamar” a su abogado: se hizo viral

Un hombre detenido en Guayaquil, Ecuador, por presuntamente conducir en estado de embriaguez se convirtió en protagonista de un video viral después de que las cámaras registraran un particular momento durante el procedimiento policial: intentó utilizar una tarjeta de débito y su cédula como si fueran un teléfono celular. La escena generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron con humor el comportamiento del hombre. Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, el propio protagonista decidió explicar lo ocurrido y contar su versión de los hechos.

En otro video publicado en sus redes sociales, relató que el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando regresaba a casa después de salir a beber tras terminar su jornada laboral. Lea más: El video inédito de Messi que sorprende 16 años después: hizo magia con el Jabulani Según explicó, había consumido diferentes tipos de bebidas alcohólicas, entre ellas cerveza, vino y vodka. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras se movilizaba por la avenida Narcisa de Jesús, fueron detenidos en un control policial.

El hombre aseguró que él era quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, mientras que el conductor del vehículo, quien según su relato era un familiar, habría consumido solamente una o dos copas. Fue entonces cuando, según contó, los agentes le indicaron que dejara su teléfono. En medio de su estado de embriaguez, afirmó que confundió su tarjeta de débito y su cédula con el celular, dando origen a la escena que posteriormente se convirtió en un meme. “Asimilé que mi tarjeta de débito y mi cédula era mi celular”, explicó al referirse al momento que quedó registrado en video. El hombre también aseguró que los agentes se llevaron al conductor y que posteriormente él y sus acompañantes quedaron en el lugar. Además, afirmó que el conductor habría sido golpeado durante el procedimiento, aunque esta acusación corresponde a su versión y no se aporta en el material divulgado una verificación independiente.

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