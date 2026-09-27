Video | ¡Qué susto! Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: así fue el angustioso momento

El accidente ocurrió el sábado 26 de septiembre, entre Inca Inca y El Rodadero, en Santa Marta, cuando la embarcación que cubría la ruta desde Playa Blanca fue golpeada por el fuerte oleaje y perdió estabilidad. La lancha se inclinó hasta quedar volcada y, en cuestión de segundos, los turistas que viajaban a bordo terminaron en el mar. El momento de pánico quedó registrado en video mientras otras embarcaciones se acercaban para ayudarlos. En las imágenes se observa la lancha completamente volteada y a los pasajeros en el agua, mientras quienes estaban en otras embarcaciones intentaban acercarse para auxiliarlos. La emergencia no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Según las autoridades, los turistas llevaban puestos sus chalecos salvavidas, lo que permitió que permanecieran a flote mientras llegaba la ayuda. Entérese: Fuertes lluvias inundaron Santa Marta y dejan cultivos destruidos en la zona bananera del Magdalena

“Entre Inca Inca y El Rodadero una embarcación de pasajeros se vio golpeada por los factores marítimos en ese momento y sufrió volcamiento, inmediatamente la reacción fue de todas las lanchas del sector auxiliar a las personas en el agua y se dirigieron hacia el sector de Rodadero”, explicó el capitán Julio Monroy, comandante de Puertos de Santa Marta, en diálogo con La FM. La reacción de las embarcaciones que estaban cerca permitió atender rápidamente a quienes habían caído al mar. El balance entregado por las autoridades no reporta personas heridas ni fallecidas. El accidente, sin embargo, dejó pérdidas materiales entre los pasajeros. Le puede interesar: Con diques y barreras innovadoras luchan en Urabá para que el mar no se trague las costas “Se pudo verificar posteriormente que no hubo personas heridas, no hubo daños personales, pero sí hubo pérdidas materiales, celulares, sus billeteras y demás”, señaló Monroy.

Dimar alertó por las condiciones del mar antes del volcamiento

Antes del accidente, las autoridades marítimas ya habían advertido a los operadores sobre las condiciones que se estaban registrando en Santa Marta. El capitán Monroy explicó que hacia las 2:00 de la tarde se presentó un fenómeno que fue percibido en distintos sectores de la ciudad y que llevó a emitir una indicación relacionada con la restricción de determinadas actividades náuticas.