Fuertes lluvias inundaron Santa Marta y dejan cultivos destruidos en la zona bananera del Magdalena

La lluvia ha dejado dos escenarios de afectación en el Magdalena; mientras varios sectores de Santa Marta quedaron inundados por el fuerte aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores volvieron a enfrentar daños en sus cultivos por los fuertes vientos registrados en las últimas horas.
Las imágenes compartidas desde las fincas muestran plantas de banano y plátano tendidas en el suelo después del paso del fenómeno climático, en una zona donde los productores aseguran que las afectaciones se han repetido durante el año.
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José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), describió la situación como difícil y señaló que este fue el sexto evento de vientos que afecta a los cultivos en lo corrido de 2026: “Difícil situación en el municipio Zona Bananera, Magdalena. Ayer sufrimos el 6.° evento de vientos en lo corrido del año, dejando nuevamente afectaciones en los cultivos”, escribió por medio de X.