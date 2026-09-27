Fuertes lluvias inundaron Santa Marta y dejan cultivos destruidos en la zona bananera del Magdalena

La lluvia ha dejado dos escenarios de afectación en el Magdalena; mientras varios sectores de Santa Marta quedaron inundados por el fuerte aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores volvieron a enfrentar daños en sus cultivos por los fuertes vientos registrados en las últimas horas. Las imágenes compartidas desde las fincas muestran plantas de banano y plátano tendidas en el suelo después del paso del fenómeno climático, en una zona donde los productores aseguran que las afectaciones se han repetido durante el año. Entérese: Segunda temporada de lluvias: ¿cómo prepararse? Estas son las medidas de la Unidad de Riesgo José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), describió la situación como difícil y señaló que este fue el sexto evento de vientos que afecta a los cultivos en lo corrido de 2026: “Difícil situación en el municipio Zona Bananera, Magdalena. Ayer sufrimos el 6.° evento de vientos en lo corrido del año, dejando nuevamente afectaciones en los cultivos”, escribió por medio de X.

El dirigente gremial advirtió que los daños ocasionados por el clima se suman a otros factores que están presionando a los productores, entre ellos la caída de la tasa representativa del mercado (TRM) y los problemas de seguridad en las zonas rurales, poniendo en riesgo a miles de familias dedicadas a la producción de banano y plantea nuevos desafíos para la comercialización internacional del producto. La preocupación de los productores ocurre además a pocos días de la feria Fruit Attraction, que se realizará en Madrid y en la que comenzarán negociaciones relacionadas con los precios del banano para 2027. Desde Asbama, Zúñiga Cotes hizo un llamado a supermercados y compradores internacionales para que tengan en cuenta el impacto que las condiciones climáticas y económicas están generando sobre los productores. Lea también: ¿Qué pasará con las clases de los niños en Santa Marta? MinEducación se pronuncia tras el paro armado El presidente de la asociación sostuvo que el sector necesita condiciones comerciales que permitan mantener la actividad productiva y la estabilidad de las familias que dependen de ella.

Fuertes lluvias también inundaron 11 sectores de Santa Marta y afectaron la movilidad

Mientras en la zona rural los productores contabilizan daños en los cultivos, el fuerte aguacero que cayó sobre Santa Marta provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía, 11 sectores resultaron afectados, entre ellos Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes A y B, Bonda, Timayuí 1 y 2, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

En videos registrados por ciudadanos se observan calles cubiertas por el agua, corrientes que arrastran sedimentos y vehículos que avanzan con dificultad. En Timayuí y Los Alpes, algunas vías quedaron intransitables por la cantidad de agua que descendió desde las zonas altas. Conozca: ¡Lamentable! Hallan cuatro manatíes antillanos muertos en Barrancabermeja; investigan contaminación

La denominada calle canal también presentó acumulación de agua, una situación que volvió a evidenciar las dificultades de drenaje que enfrentan algunos sectores de la ciudad durante episodios de lluvias intensas. Ante la emergencia, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de las zonas afectadas.

¿Qué reportaron las autoridades ambientales sobre las fuertes lluvias en Santa Marta?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y se extendieron por distintos puntos de la región Caribe.

“De manera preliminar, las estaciones automáticas del Ideam registraron 36,8 mm de precipitación en la estación Aeropuerto Simón Bolívar, en Santa Marta, en aproximadamente dos horas. Los registros de precipitación son preliminares y están sujetos a procesos de validación y control de calidad, por lo que los valores definitivos podrían presentar ajustes posteriores”, señaló la entidad. Le puede interesar: ¿Por qué hace tanto calor y al mismo tiempo llueve en Medellín? El Siata responde

El monitoreo satelital también permitió identificar una alta concentración de descargas eléctricas en sectores del norte del Caribe y zonas marítimas cercanas. Durante esas dos horas, el satélite GOES-19 detectó alrededor de 1.128 descargas eléctricas, según el reporte preliminar del Ideam.

La bahía de Santa Marta quedó cubierta de basura tras las lluvias

Hasta el momento de los reportes entregados sobre la emergencia, no se ha informado víctimas por las inundaciones. Pero sí favorecieron otro factor de alerta en Santa Marta: la contaminación.

Las fuertes precipitaciones aumentaron el caudal del río Manzanares y la corriente arrastró residuos que llegaron a la bahía de Santa Marta. El fenómeno quedó registrado en imágenes compartidas por Luis Guillermo Rodríguez, profesional en ciencias náuticas, quien mostró la cantidad de basura que avanzaba por el río hasta desembocar en el mar a las 4:00 p.m. del día de ayer: “El desastre inevitable después de las lluvia”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.