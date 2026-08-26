Insólito video | El Senado sometió a votación si evacuaban, 40 minutos después del temblor de este miércoles; ¿ganó el sí o el no?

El temblor de magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, interrumpió este miércoles 26 de agosto la mañana parlamentaria en el Congreso de la República en Bogotá. Mientras la tierra se movía, en la plenaria del Senado transcurría la sesión ordinaria sin interrupciones inmediatas.
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Pero la reacción legislativa tardó en llegar: de forma insólita, solo 40 minutos después del evento sísmico, los congresistas sometieron a votación una proposición para evacuar el recinto, y la mayoría decidió quedarse. Así quedó grabado ese momento.