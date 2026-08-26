Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Insólito video | El Senado sometió a votación si evacuaban, 40 minutos después del temblor de este miércoles; ¿ganó el sí o el no?

La proposición generó varios comentarios a favor y en contra dentro del Congreso de la República. Conozca la decisión que tomaron todos los legisladores presentes dentro del recinto en la capital del país.

  • Cuarenta minutos después del sismo de magnitud 5.1 que sacudió al país, la plenaria abrió votación para determinar si el recinto debía ser evacuado. La respuesta de la mayoría de los legisladores presentes fue negativa. FOTO: Colprensa y redes sociales @sgcol
    Cuarenta minutos después del sismo de magnitud 5.1 que sacudió al país, la plenaria abrió votación para determinar si el recinto debía ser evacuado. La respuesta de la mayoría de los legisladores presentes fue negativa. FOTO: Colprensa y redes sociales @sgcol
  • Momento en que se conoció cómo quedó la votación de la proposición en el Senado. FOTO: Captura de video de redes sociales del Congreso de la República
    Momento en que se conoció cómo quedó la votación de la proposición en el Senado. FOTO: Captura de video de redes sociales del Congreso de la República
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El temblor de magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, interrumpió este miércoles 26 de agosto la mañana parlamentaria en el Congreso de la República en Bogotá. Mientras la tierra se movía, en la plenaria del Senado transcurría la sesión ordinaria sin interrupciones inmediatas.

Le puede interesar: Atención: Temblor de gran magnitud sacudió al país este miércoles, ¿lo sintió?

Pero la reacción legislativa tardó en llegar: de forma insólita, solo 40 minutos después del evento sísmico, los congresistas sometieron a votación una proposición para evacuar el recinto, y la mayoría decidió quedarse. Así quedó grabado ese momento.

Demora en los protocolos y votación

Y es que, según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico registrado en el municipio de Los Santos, ubicado a unos 62 kilómetros al sur de Bucaramanga, ocurrió a las 11:45 de la mañana.

Sin embargo, en el recinto legislativo se percataron del suceso a eso de las 11:53. Luego, transcurrió media hora más hasta que, a las 12:23 de la tarde, la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, impulsó formalmente la proposición de evacuación.

A las 12:30 de la tarde, con 54 congresistas presentes en la sala, la votación registró 30 votos por el no y 24 por el sí, de manera que no se dio la evacuación. La senadora Esmeralda Hernández cuestionó el procedimiento implementado, luego del tiempo que había pasado tras el sismo.

“Esto solo pasa en el Senado: Se tuvo que someter a votación una proposición para decidir si evacuábamos o no después del sismo que se sintió en Bogotá, como establecen los protocolos ante una posible réplica, por el miedo a que luego los senadores no quieran volver a trabajar. Ese es el Congreso que tenemos”, detalló Hernández en sus redes sociales.

Contraste institucional y falta de señalización

A diferencia del Senado, la Cámara de Representantes activó una evacuación preventiva inmediata al momento del temblor, por lo que salieron rápidamente. En esa corporación, los asistentes no retornaron a la plenaria y la jornada fue reprogramada.

El episodio reabrió las alarmas sobre las condiciones del edificio parlamentario, una estructura de más de 100 años de antigüedad que alberga las reuniones del pleno del Congreso. En 2023, parte del techo del Salón Elíptico se cayó tras un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Meta que también se sintió fuertemente en Bogotá.

Momento en que se conoció cómo quedó la votación de la proposición en el Senado. FOTO: Captura de video de redes sociales del Congreso de la República
Momento en que se conoció cómo quedó la votación de la proposición en el Senado. FOTO: Captura de video de redes sociales del Congreso de la República

A este factor de riesgo se sumó la denuncia del senador Alejandro Ocampo, vicepresidente segundo del Senado, quien advirtió que en la plenaria no hay alarmas ni señales de evacuación, motivo por el cual, según él, se dieron cuenta del temblor casi 10 minutos después.

“La ley debe aplicarse primero en casa, pero no es posible que aquí por años hayan hecho leyes para prevención de riesgos y sismos y aquí no se haya implementado”, concluyó Ocampo.

También le puede interesar: Ella es María Andrea Godoy, la nueva superintendente de Salud que reemplaza a Quintero: estos son los retos que enfrenta

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y de qué magnitud fue el temblor que se sintió en el Congreso?
El sismo ocurrió a las 11:45 de la mañana con una magnitud de 5,1 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro en el departamento de Santander, sintiéndose con fuerza en Bogotá.
¿Quién propuso evacuar el Senado durante el sismo y en qué momento se presentó la propuesta?
La proposición para evacuar el recinto fue impulsada por la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, a las 12:23 de la tarde, es decir, 38 minutos después de que ocurriera el temblor.
¿Cuántos senadores votaron en contra de evacuar el recinto tras el temblor?
Un total de 30 senadores votaron en contra de la evacuación, frente a 24 que votaron a favor, acumulando 54 congresistas presentes en la sesión al momento del conteo.
¿Por qué se debatió la evacuación en lugar de salir inmediatamente del recinto?
Según lo señalado por la senadora Esmeralda Hernández, la evacuación se sometió a votación por el temor de que los parlamentarios no regresaran a completar la jornada laboral si abandonaban el recinto en ese momento.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos