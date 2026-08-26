Insólito video | El Senado sometió a votación si evacuaban, 40 minutos después del temblor de este miércoles; ¿ganó el sí o el no?

El temblor de magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, interrumpió este miércoles 26 de agosto la mañana parlamentaria en el Congreso de la República en Bogotá. Mientras la tierra se movía, en la plenaria del Senado transcurría la sesión ordinaria sin interrupciones inmediatas. Le puede interesar: Atención: Temblor de gran magnitud sacudió al país este miércoles, ¿lo sintió? Pero la reacción legislativa tardó en llegar: de forma insólita, solo 40 minutos después del evento sísmico, los congresistas sometieron a votación una proposición para evacuar el recinto, y la mayoría decidió quedarse. Así quedó grabado ese momento.

Demora en los protocolos y votación

Y es que, según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico registrado en el municipio de Los Santos, ubicado a unos 62 kilómetros al sur de Bucaramanga, ocurrió a las 11:45 de la mañana. Sin embargo, en el recinto legislativo se percataron del suceso a eso de las 11:53. Luego, transcurrió media hora más hasta que, a las 12:23 de la tarde, la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, impulsó formalmente la proposición de evacuación.

A las 12:30 de la tarde, con 54 congresistas presentes en la sala, la votación registró 30 votos por el no y 24 por el sí, de manera que no se dio la evacuación. La senadora Esmeralda Hernández cuestionó el procedimiento implementado, luego del tiempo que había pasado tras el sismo.

“Esto solo pasa en el Senado: Se tuvo que someter a votación una proposición para decidir si evacuábamos o no después del sismo que se sintió en Bogotá, como establecen los protocolos ante una posible réplica, por el miedo a que luego los senadores no quieran volver a trabajar. Ese es el Congreso que tenemos”, detalló Hernández en sus redes sociales.

Contraste institucional y falta de señalización

A diferencia del Senado, la Cámara de Representantes activó una evacuación preventiva inmediata al momento del temblor, por lo que salieron rápidamente. En esa corporación, los asistentes no retornaron a la plenaria y la jornada fue reprogramada. El episodio reabrió las alarmas sobre las condiciones del edificio parlamentario, una estructura de más de 100 años de antigüedad que alberga las reuniones del pleno del Congreso. En 2023, parte del techo del Salón Elíptico se cayó tras un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Meta que también se sintió fuertemente en Bogotá.

Momento en que se conoció cómo quedó la votación de la proposición en el Senado. FOTO: Captura de video de redes sociales del Congreso de la República

A este factor de riesgo se sumó la denuncia del senador Alejandro Ocampo, vicepresidente segundo del Senado, quien advirtió que en la plenaria no hay alarmas ni señales de evacuación, motivo por el cual, según él, se dieron cuenta del temblor casi 10 minutos después. “La ley debe aplicarse primero en casa, pero no es posible que aquí por años hayan hecho leyes para prevención de riesgos y sismos y aquí no se haya implementado”, concluyó Ocampo.

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