Atención: Temblor de gran magnitud sacudió al país este miércoles, ¿lo sintió?

De acuerdo con la entidad que evalúa y estudia los movimientos sísmicos en todo el territorio, este temblor se sintió fuertemente en diferentes ciudades principales de Colombia y tuvo profundidad de 149 km.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en la mañana de este miércoles 26 de agosto un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Los Santos en Santander.

Y es que, desde la alerta que hay en el país tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, las autoridades han estado aún más al pendiente de esta situación. Desde la madrugada de este miércoles, la tierra en Colombia se ha movido en ocho ocasiones, contando esta en Los Santos como la más reciente.

Este día comenzó con actividad sísmica en distintos puntos de Colombia. Entre la 1:08 a. m. y las 6:00 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó siete temblores en Chocó, Bolívar, Santander y Cesar. El primero sucedió a la 1:08 a. m. con epicentro en Istmina, Chocó, y tuvo una magnitud de 3.0.

El sismo se produjo a una profundidad de 39 kilómetros y su epicentro fue localizado a 28 kilómetros de Sipí, a 58 kilómetros de Trujillo, en Valle del Cauca, y a 61 kilómetros de Nóvita. Menos de una hora después, a la 1:51 a. m., se registró un sismo de magnitud 2.3 en Simití, Bolívar, de carácter superficial. Sus municipios más cercanos fueron Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo.

La actividad sísmica continuó casi de inmediato en Santander. A la 1:53 a. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 3.1 en Los Santos (epicentro del temblor más reciente), el más alto registrado en la madrugada con una profundidad de 152 kilómetros. Su epicentro estuvo a nueve kilómetros de ese municipio, a 11 kilómetros de Jordán y a 13 kilómetros de Zapatoca.

La madrugada siguió moviéndose con otro sismo en Istmina, Chocó, a las 2:14 a. m. También tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 40 kilómetros. Esta vez, el epicentro se ubicó a 28 kilómetros de Sipí y a 51 kilómetros de Trujillo.

A las 2:31 a. m., fue en Cesar. Un sismo de magnitud 2,0, superficial, fue localizado en Bosconia, a 14 kilómetros del casco urbano. El SGC también ubicó como poblaciones cercanas a El Copey y Sabanas de San Ángel, en Magdalena.

Santander volvió a registrar actividad a las 3:56 a. m., cuando se produjo otro movimiento de magnitud 3.1 en Los Santos. Esta vez tuvo una profundidad de 147 kilómetros y se localizó a cinco kilómetros de ese municipio, ocho kilómetros de Jordán y 14 kilómetros de Cepitá.

Con este balance del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el municipio de Los Santos, Santander, conocido por la Mesa de Los Santos y su alta actividad sísmica, ha sido el epicentro de más sismos este miércoles 26 de agosto, con un total de tres temblores, siendo este último de magnitud 5.1 el más fuerte desde el terremoto de 7.4.

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