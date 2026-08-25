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En video | Shakira le propuso a MrBeast construir escuelas en Colombia: este fue el acuerdo

“¿Y si hacemos algo juntos?”, le propuso MrBeast a Shakira. Ella respondió: “¿Qué te parece en Colombia?”. La conversación terminó con una propuesta para construir escuelas en el país.

  • Shakira y MrBeast hicieron un “trato” para construir escuelas en Colombia. Foto: captura de video “Una Semana en la Vida de MrBeast” / redes sociales @shakira
    Shakira y MrBeast hicieron un “trato” para construir escuelas en Colombia. Foto: captura de video “Una Semana en la Vida de MrBeast” / redes sociales @shakira
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 51 minutos
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Una conversación que pasó inadvertida durante varias semanas tomó fuerza en redes sociales. Shakira y Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, aparecen en un video hablando de la posibilidad de unir esfuerzos para construir escuelas en Colombia.

El encuentro ocurrió el 19 de julio, durante la final del Mundial 2026, varias semanas antes del terremoto que posteriormente afectó al occidente del país. Sin embargo, la conversación solo se conoció el lunes 24 de agosto, cuando MrBeast publicó un video en el que recopiló “Una Semana en la Vida de MrBeast” e incluyó el breve diálogo con la cantante.

En medio de la final disputada entre España y Argentina, el creador de contenido estadounidense se acercó a Shakira y le planteó la posibilidad de realizar un proyecto conjunto.

Entérese: MrBeast se casó con Thea Booysen: así fue la boda íntima de una semana en el Caribe

“Hola, Shakira, ¿y si hacemos algo juntos?”, le preguntó. La respuesta de la artista llevó la conversación hacia Colombia. “Claro, hagamos algo juntos. ¿Qué te parece en Colombia?”, contestó Shakira.

Cuando el estadounidense quiso saber qué tipo de iniciativa tenía en mente, la cantante fue concreta: “Hay que hacer más escuelas”. En ese momento, Tom Cruise se encontraba cerca e intervino en la conversación para sugerirle Barranquilla: “Sí, tenemos muchos niños que no van a la escuela, no pueden. Barranquilla. Tom Cruise dice que en Barranquilla está bien”, relató Shakira.

MrBeast reaccionó favorablemente a la propuesta y planteó consultar a su audiencia sobre la posibilidad de desarrollar el proyecto en Colombia: “Okey. Díganos si debemos construir más escuelas en Colombia. En serio, me encantaría. Suena increíble”, afirmó.

La conversación terminó con un acuerdo informal entre ambos. Shakira, además, aprovechó el encuentro para reconocer el trabajo social que ha desarrollado el creador de contenido: “Soy tu fan. En serio, yo soy tu fan porque haces mucho por la gente. Ojalá hubiera más personas como tú en el mundo”, le dijo.

Le puede interesar: Shakira llegó a Chocó y anunció US$1,25 millones para reconstruir escuelas y universidad afectadas por el terremoto

La publicación del clip adquirió una lectura distinta porque coincidió con los días posteriores al terremoto que afectó varias regiones de Colombia. Sin embargo, la conversación entre Shakira y MrBeast no ocurrió como respuesta al desastre ni fue motivada por el sismo.

Después del terremoto, Shakira sí anunció acciones relacionadas con la recuperación del Chocó. Durante su visita a Quibdó, la cantante manifestó que trabajaría en la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y que, junto con el empresario Howard Buffett y la Fundación Pies Descalzos, buscaría reconstruir diez colegios afectados por el movimiento sísmico.

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Por su parte, MrBeast ya había desarrollado proyectos en Colombia. En 2025 llegó a La Guajira como parte de su proyecto Team Water, con el que promovió la instalación de infraestructura para facilitar el acceso a agua potable a una comunidad wayuu. La obra permitió beneficiar a más de 1.000 personas.

Siga leyendo: ¿Quién es Howard Buffett? El extranjero que acompaña a Shakira en Chocó para reconstruir 10 escuelas y la universidad

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se reunieron Shakira y MrBeast para hablar de construir escuelas en Colombia?
El encuentro ocurrió el 19 de julio de 2026, durante la final del Mundial 2026, disputada entre España y Argentina. Shakira asistió al evento y, en medio de la jornada deportiva, coincidió con el creador de contenido estadounidense MrBeast
¿Por qué se hizo viral el video de Shakira y MrBeast?
El fragmento se hizo viral porque muestra a ambos hablando de realizar un proyecto en Colombia y de la posibilidad de construir escuelas. El video fue publicado por MrBeast el 24 de agosto de 2026, semanas después del encuentro. Además, la viralización coincidió con los recientes anuncios de Shakira sobre la reconstrucción de infraestructura educativa en el Chocó tras el terremoto.
¿Qué proyectos educativos anunció Shakira después del terremoto en Colombia?
Shakira anunció apoyo para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y de diez colegios afectados por el terremoto, junto con Howard Buffett y la Fundación Pies Descalzos.
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