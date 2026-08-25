En video | Shakira le propuso a MrBeast construir escuelas en Colombia: este fue el acuerdo

Una conversación que pasó inadvertida durante varias semanas tomó fuerza en redes sociales. Shakira y Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, aparecen en un video hablando de la posibilidad de unir esfuerzos para construir escuelas en Colombia.

El encuentro ocurrió el 19 de julio, durante la final del Mundial 2026, varias semanas antes del terremoto que posteriormente afectó al occidente del país. Sin embargo, la conversación solo se conoció el lunes 24 de agosto, cuando MrBeast publicó un video en el que recopiló “Una Semana en la Vida de MrBeast” e incluyó el breve diálogo con la cantante.

En medio de la final disputada entre España y Argentina, el creador de contenido estadounidense se acercó a Shakira y le planteó la posibilidad de realizar un proyecto conjunto.

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“Hola, Shakira, ¿y si hacemos algo juntos?”, le preguntó. La respuesta de la artista llevó la conversación hacia Colombia. “Claro, hagamos algo juntos. ¿Qué te parece en Colombia?”, contestó Shakira.

Cuando el estadounidense quiso saber qué tipo de iniciativa tenía en mente, la cantante fue concreta: “Hay que hacer más escuelas”. En ese momento, Tom Cruise se encontraba cerca e intervino en la conversación para sugerirle Barranquilla: “Sí, tenemos muchos niños que no van a la escuela, no pueden. Barranquilla. Tom Cruise dice que en Barranquilla está bien”, relató Shakira.