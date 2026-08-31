¿Cercanía de esmeraldero ‘Pedro Pechuga’ con gobierno Petro? Sandra Ortiz reveló que ambos se habrían reunido

Nuevos audios, videos y testimonios ponen en evidencia la cercanía que mantuvo el fallecido esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Aguilar o ‘Pedro Pechuga’, con figuras de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro.
El material, además, plantea nuevas preguntas sobre el asesinato del empresario con francotirador, ocurrido el 7 de agosto de 2024 en un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá, y sobre las relaciones que tuvo con funcionarios y dirigentes políticos.
Esto se conoció tras una investigación de Noticias Caracol que revela en exclusiva los registros y testimonios que muestran los vínculos de ‘Pechuga’ con altos funcionarios del Estado, políticos y protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Uno de los nombres que aparece en esta historia es el de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro y una de las personas procesadas dentro del caso de la UNGRD por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Ortiz reconoció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo una relación sentimental con el empresario esmeraldero.
“Tuve una relación, un noviazgo con un empresario muy importante de ese sector (...) Era un empresario que no tiene un solo señalamiento”, afirma.
La exfuncionaria también aseguró que Pechuga tuvo acceso a algunos de los círculos más importantes del poder en Colombia.
“Una persona que no tiene una sola investigación (...) se reunía desde el presidente de la República de Colombia, magistrados, políticos, congresistas, gobernadores y candidatos presidenciales”, señala Ortiz.
Y es que los registros de ingreso a la Casa de Nariño, revelados por ese medio, respaldaron parte de esa cercanía. Allí aparece el nombre de ‘Pedro Pechuga’, quien visitó la sede presidencial en varias ocasiones durante 2023.