Dura sanción a Vinícius tras expulsión ante Villarreal: se pierde el clásico contra Barcelona

El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del 25 de octubre. Vinícius vio la tarjeta roja directa en el minuto 73 del encuentro contra el Villarreal, que los merengues ganaron 1-0 el pasado sábado, “por tirar del pelo” al canadiense Nathan Saliba cuando corría hacia la portería rival, según el acta del encuentro firmada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.

Esa acción le valió no solo la expulsión, sino también la anulación de su gol con el que culminó la jugada del Real Madrid en la que participaba. El colegiado decidió mostrarle tarjeta roja después de que el árbitro encargado del VAR llamara su atención sobre la jugada. Lea también | “Vini siempre puede hacer la diferencia”: Carlo Ancelotti sale en defensa de Vinicius Jr pese a su mal momento “Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol”, había avisado el árbitro Alejandro Muñiz a su compañero, según los sonidos publicados por la RFEF en sus canales oficiales. Enfadado por la expulsión, Vinícius se fue hacia el árbitro para protestar con vehemencia. El brasileño “siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo”, reflejó el árbitro en el acta del encuentro.

A Vini no le sirvieron sus disculpas

El Comité de Disciplina, el órgano sancionador de la RFEF, decidió castigarlo con dos partidos “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El Comité le impuso otros dos partidos de suspensión por “protestas al árbitro”, según la resolución del órgano federativo. El brasileño pidió disculpas poco después del partido en un mensaje publicado en sus redes sociales. “La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición”, escribió el delantero merengue en su cuenta oficial de Instagram.

Pero, acto seguido compartió otro mensaje con varias fotos de él recibiendo faltas en distintos encuentros, sobre las que se podía leer “Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinícius qué vergüenza”. La expulsión del brasileño causó malestar en el club merengue y el técnico José Mourinho ni siquiera compareció en rueda de prensa tras el encuentro para evitar una posible salida de tono. El brasileño no podrá estar en el crucial clásico liguero del 25 de octubre contra el Barcelona, además de perderse también los encuentros contra el Sevilla del domingo, frente al Racing de Santander el 1 de noviembre y ante el Valencia seis días después. Cuarto clasificado en LaLiga a seis puntos del líder Barcelona, el clásico puede ser determinante para el Real Madrid si no quiere perder la estela de los azulgranas. Siga leyendo | Oficial: Dani Carvajal es nuevo compañero de Johan Mojica en el Getafe