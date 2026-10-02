“Vini siempre puede hacer la diferencia”: Carlo Ancelotti sale en defensa de Vinicius Jr pese a su mal momento

Con un renovado voto de confianza del seleccionador Carlo Ancelotti a Vinícius Júnior, Brasil cierra el sábado ante India la gira de amistosos con la que empezó su reensamblaje tras el fracaso del Mundial 2026.

Ancelotti declaró su respaldo a Vinícius como “un jugador fundamental” para el futuro de los pentacampeones mundiales, pese a que el astro tiene un flojo comienzo de temporada con el Real Madrid.

“Voy a ser muy paciente con él, porque merece esa paciencia”, dijo el técnico italiano.

En el amistoso que la Canarinha jugará contra India en Calcuta (14H00 GMT), el liderazgo ofensivo del extremo madridista de 26 años cobra mayor importancia tras la baja de Raphinha, desafectado por una lesión muscular en la zona posterior del muslo derecho.

La cita trae “buenos recuerdos” a Vinícius, que en 2016 ganó en India con la selección brasileña Sub-17 el torneo BRICS Cup, aunque un año después estuvo ausente en el Mundial de la categoría en este país, conquistado por Inglaterra.

“Estoy feliz de estar aquí de vuelta”, dijo en un video divulgado este viernes por la Confederación Brasileña de Fútbol. “Va a ser un gran día”, agregó.

El martes, Brasil sufría contra Australia y Vini despertó para ayudar a encaminar un triunfo 4-2.

El atacante hacía un mal partido cuando el tablero marcaba un 2-2 en Brisbane, en el segundo de dos amistosos del equipo de Ancelotti ante los Socceroos en esta fecha FIFA.

Pasada la hora de juego, apareció: participó de forma decisiva en la jugada del gol de Bruno Guimarães, que adelantó a Brasil, y luego provocó y convirtió el penal que sentenció la victoria.

Cuatro días antes, el Scratch había empatado 1-1 con Australia en Townsville, en su reaparición tras la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo.