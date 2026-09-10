Visa vencida en Colombia: ¿qué puede pasar con un extranjero y cuándo podría ser deportado?

Los extranjeros que permanecen en Colombia deben verificar la vigencia de sus documentos migratorios y cumplir el tiempo autorizado para estar en el territorio nacional. Cuando una visa o permiso pierde vigencia y la persona continúa en el país sin otro documento que respalde su estadía, puede configurarse una situación de permanencia irregular. Esta situación es regulada por el Decreto 1067 de 2015, mientras que Migración Colombia se encarga del control y la vigilancia del ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros.

El vencimiento de una visa no significa automáticamente que exista una orden de deportación. La legislación contempla diferentes consecuencias frente al incumplimiento de las condiciones migratorias y establece que la autoridad debe analizar las circunstancias de cada caso para determinar el procedimiento que corresponda. El Decreto 1067 de 2015 considera como permanencia irregular que un extranjero continúe en Colombia después de que haya terminado el periodo autorizado en su visa o permiso. Esta conducta puede dar lugar a una sanción económica, que debe ser impuesta por la autoridad migratoria mediante una resolución motivada. Migración Colombia puede realizar controles para verificar la documentación de los extranjeros y las condiciones bajo las cuales permanecen en el territorio nacional. En estos procedimientos pueden identificarse situaciones relacionadas no solo con la vigencia de una visa, sino también con el cumplimiento de otras obligaciones migratorias.

¿Qué ocurre cuando una visa vence y el extranjero continúa en Colombia?

Una persona que ingresó legalmente al país puede pasar a una condición migratoria irregular si permanece en Colombia después de superar el tiempo autorizado por su visa o permiso. Esto puede generar un procedimiento administrativo y una multa, pero no equivale por sí mismo a una deportación. Entre las sanciones económicas previstas en el Decreto 1067 está la correspondiente a la permanencia irregular. La autoridad migratoria puede establecer la multa mediante una resolución motivada y contra esa decisión pueden interponerse los recursos previstos en la vía administrativa. La condición migratoria también puede ser relevante cuando el extranjero necesita adelantar otros trámites ante las autoridades. Según las circunstancias, puede requerirse un documento que permita respaldar temporalmente su permanencia mientras se resuelve determinada situación. Uno de esos documentos es el salvoconducto, cuya expedición contempla diferentes circunstancias. La normativa establece, entre otras modalidades, un salvoconducto para salir del país cuando un extranjero incurre en permanencia irregular, previo cumplimiento de las sanciones económicas a que haya lugar. También existe la posibilidad de expedir un salvoconducto para permanecer en Colombia mientras se define una situación migratoria o cuando el extranjero debe solicitar una visa o adelantar un cambio relacionado con su condición migratoria. Por eso, una persona que advierta que su visa venció debe determinar qué procedimiento corresponde a su caso. La alternativa puede depender del tipo de visa, del tiempo transcurrido desde su vencimiento y de las circunstancias particulares de su permanencia en el territorio nacional. Lea más: Viajar a Israel sin visa: Colombia y el acuerdo de reciprocidad en detalle

¿Cuándo una visa vencida puede terminar en deportación?

La deportación es una medida migratoria distinta de la permanencia irregular. El Decreto 1067 contempla diferentes causales para que esta pueda ser ordenada y establece que el director de Migración Colombia o sus delegados pueden adoptar la decisión mediante una resolución motivada cuando se configure alguna de las circunstancias previstas. Entre las causales está la permanencia irregular de un extranjero, siempre que no existan circunstancias especiales que permitan aplicar una sanción económica. Sin embargo, esta no es la única situación que puede conducir a una deportación. La normativa también contempla casos como: -No cancelar una sanción económica impuesta por Migración Colombia. -Obtener una visa mediante fraude o simulación. -Presentar información falsa. -Realizar actividades para las cuales no existe autorización. -Incumplir determinadas obligaciones migratorias. De esta manera, debe diferenciarse entre el vencimiento de una visa y la imposición de una medida de deportación. La primera situación puede generar permanencia irregular y sanciones administrativas, mientras que la segunda requiere que la autoridad migratoria determine que se presenta una causal establecida en la legislación. Un caso reportado por Migración Colombia en enero de 2026 involucró a un ciudadano costarricense que permanecía en Colombia en condición irregular después del vencimiento de su visa. Durante la verificación, las autoridades encontraron además una alerta internacional de Interpol, por lo que el ciudadano quedó a disposición de Interpol Colombia. El caso evidencia que los controles migratorios pueden revelar circunstancias adicionales a la vigencia del documento. Por esta razón, una visa vencida no debe equipararse automáticamente con una orden de deportación. La normativa también permite que una persona sometida a un procedimiento de deportación sea conducida a instalaciones de Migración Colombia cuando sea necesario verificar su identidad, establecer su situación de permanencia o cuando exista un procedimiento administrativo en curso. Siga leyendo: Trump insiste en cobrar más de 100.000 dólares a empresas que contraten extranjeros; estos serían sus riesgos para EE. UU.

¿Qué debe hacer un extranjero si su visa ya venció?

El extranjero debe revisar su condición migratoria y establecer cuál es el procedimiento que corresponde según las normas vigentes. En determinadas circunstancias puede existir la posibilidad de solicitar un documento que permita permanecer temporalmente en Colombia mientras se resuelve la situación administrativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene entre sus funciones los asuntos relacionados con la expedición de visas, mientras que Migración Colombia tiene a su cargo las labores de control y vigilancia sobre el ingreso y permanencia de extranjeros. Los salvoconductos también tienen distintas modalidades de acuerdo con la situación de cada persona. Uno de ellos puede utilizarse para permanecer en el país mientras se define una situación administrativa o mientras se adelanta un trámite relacionado con la visa. Por lo tanto, ante el vencimiento de una visa, el extranjero debe identificar su situación concreta y revisar qué trámite corresponde antes de continuar su permanencia en Colombia. La respuesta no está determinada únicamente por la fecha en que expiró el documento, sino también por el tipo de visa, las condiciones de la estadía y las circunstancias particulares del caso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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