Visita de Marco Rubio marca nueva era en la relación Colombia-EE.UU.

Dos importantes escenarios a nivel internacional serán la primera prueba de fuego en los próximos días para la presentación del presidente Abelardo de la Espriella como mandatario ante el mundo: la visita de Marco Rubio la próxima semana a Barranquilla, y la primera intervención de su Gobierno en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. La visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio a Colombia el próximo martes 8 de septiembre no será un simple acto oficial. Para el gobierno nacional será recibir a un hombre muy cercano al presidente de ese país, Donald Trump, y su principal vocero en los temas que tienen que ver con América Latina. Le puede interesar: Marco Rubio viajará a Barranquilla la próxima semana para reunirse con De la Espriella, ¿de qué hablarán? Rubio, de ascendencia cubana, visitó a Colombia hace diez años, como senador, pero ahora viene en un momento clave. Su visita puede marcar el punto de partida de una nueva era en las relaciones entre los dos países.

De la Espriella ya ha sostenido llamadas telefónicas con él y con el presidente Trump, el mandatario ha sido muy elogioso con el mandatario colombiano, pero la visita servirá para concretar e intensificar la colaboración que ya se ha empezado a dar. Según la información revelada por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, Rubio estará en Latinoamérica en una gira del 8 al 10 de septiembre para “fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región” en Colombia, Ecuador y Perú. En el anuncio de la visita, la Secretaría de Estado precisó que entre los temas que se discutirán están el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto, el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio, y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países.

Según explicó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia, la visita de Rubio a Colombia no solo es una señal política, sino que además “refuerza los buenos vientos que vive la relación y las oportunidades que esta puede traer los colombianos”. No obstante, es una prueba de fuego para De La Espriella en la medida en que en la reunión se pueda conocer qué espera la administración de Trump del gobierno colombiano y qué expectativas tiene en temas como la erradicación de cultivos ilícitos, las fumigaciones o la lucha contra grupos armados ilegales. Así mismo, qué tanto estará dispuesto el gobierno de Estados Unidos a ofrecer en materia de ayuda económica o de reducción de aranceles que ya se han impuesto a Colombia.