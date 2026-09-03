Marco Rubio viajará a Barranquilla la próxima semana para reunirse con De la Espriella, ¿de qué hablarán?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará Colombia la próxima semana. Se trata de la primera visita de un funcionario de peso de la administración Trump al país durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La información, revelada por Blu Radio, indica que Rubio visitaría al presidente en Barranquilla para hablar de asuntos de la relación bilateral, entre ellos temas diplomáticos y económicos.
En general, este es un momento nuevo para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Después de dos años de relación tensa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, el de De la Espriella se perfila para tener a los norteamericanos como sus principales aliados.
Cuando el entonces candidato colombiano ganó las elecciones, Trump lo invitó a la Casa Blanca. No obstante, no es claro si este encuentro vaya a darse, ya que De la Espriella ha dicho que no saldrá del país en sus cuatro años de Gobierno.