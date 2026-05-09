El arquero uruguayo Washington Aguerre rompió silencio y se pronunció sobre polémica en final contra Santa Fe, ¿qué dijo?

El arquero uruguayo Washington Aguerre, que fue titular habitual del Medellín en 2025 y atajó en las dos finales que disputó el cuadro rojo el año pasado contra Independiente Santa Fe, por Liga, y frente al Atlético Nacional, por Copa BetPlay, se pronunció después de la polémica que se generó por un presunto desacuerdo entre los jugadores y directivos en unos premios que habría influido en el “bajo” rendimiento de algunos en el partido de vuelta contra el cuadro bogotano.

La cosa es así: la semana pasada empezó a circular por redes sociales la versión de que, después de jugar el encuentro de ida de la final de Liga contra Santa Fe en Bogotá, los futbolistas del cuadro antioqueño se habrían enterado que su rival recibiría mejores premios económicos y que, al no llegar a un acuerdo con los directivos del Medellín habían decidido no “dar todo” en el juego.

Esa versión caló en la gente. Se dijo, además, que los únicos que habían estado “comprometidos” con ganar la final habían sido Francisco Fydriszewski, quien anotó el gol de la victoria, Brayan León Muñiz, quien lo celebró junto a él y Aguerre, que había hecho todo lo posible para ganar. Incluso, se extendió la versión de que, durante el entretiempo, Aguerre había discutido con sus compañeros en el camerino y se habrían golpeado. Eso fue celebrado por muchos aficionados durante la semana en redes sociales: decían que Aguerre sí prefería la gloria antes que el dinero y le aseguraban que tenía las puertas abiertas para volver al club cuando quisiera.

¿Qué dijo Washington Aguerre?

Sin embargo, el futbolista uruguayo, que regresó a Peñarol, club del que es hincha y para el que jugaba antes de venir al Medellín, se pronunció con un video en redes sociales y aclaró la situación.

“Hola pueblo poderoso. Pasaba por acá para aclarar y desmentir algunas cosas que se han dicho sobre mi persona, sobre Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra, que en el partido con Santa Fe en la final se dijo que discutimos, que terminamos a los golpes. Eso no pasó. No sé de dónde sacaron esa mentira. Todos saben lo apasionado que soy y la entrega que tuve siempre por el club. Hasta hoy tengo trato con ellos y con la directiva. Todos saben que ganaron un hincha más y que se queden tranquilos, que todo lo que se ha dicho es mentira”, aseguró el guardameta.